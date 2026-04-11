На войне с Ираном Трамп и его Семья зарабатывают миллиарды

В ночь перед визитом вице-президента США Джей Ди Вэнса в сопровождении спецпосланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Тегераном, группировка «Хезболла» подвергла ракетному обстрелу Тель-Авив и атаковала военную инфраструктуру в Хайфе. В ответ Израиль нанес удары по позициям «Хезболлы» в Ливане. В результате операции было уничтожено около десяти ракетных установок, задействованных в обстрелах северных территорий Израиля. Одновременно с этим Кувейт обвинил Иран в нанесении ударов беспилотниками по своей территории. В заявлении МИД Кувейта отмечается, что Тегеран усиливает давление в преддверии американо-иранских консультаций в Исламабаде. Тем временем в иранских городах Тегеран, Тебриз и Карадж были слышны взрывы. По сообщениям местных жителей, в столице и других регионах предположительно работали средства противовоздушной обороны. О ситуации, сложившейся после достижения договоренностей о прекращении огня между американо-израильской коалицией и Ираном, haqqin.az побеседовал с известным американским политологом, автором многих бестселлеров Юрием Фельштинским.

— Как вы считаете, кто вышел победителем из иранской военной кампании? — О триумфе одной из сторон говорить пока рано, но очевидно, что Иран не сможет выйти из этого противостояния победителем. Иранский режим может устоять, но он будет существенно ослаблен. Ядерная угроза со стороны Ирана, возможно, не устранена окончательно, но завершить проект по созданию атомного оружия Тегерану не дадут. Означает ли это победу Израиля и США? Если под победой понимать успешную воздушную кампанию, то да. Если же подразумевать безоговорочную капитуляцию противника — нет. И такой победы над Ираном ни Иерусалим, ни Вашингтон не увидят. — Какие причины вынудили Трампа пойти на перемирие с Ираном? — Говорить о полноценном перемирии преждевременно. Не совсем понятно, кто и с кем его заключал. Пока Израиль продолжает военные операции против «Хезболлы» в Ливане, заявляя, что ливанский фронт не является частью сделки, Иран называет эти удары нарушением режима прекращения огня. Кроме того, перемирие должно было способствовать возобновлению судоходства в Ормузском проливе, однако нефтяные танкеры по-прежнему стоят без движения. За всё это время проследовали лишь два судна с нефтью для дружественных Ирану стран. Война с Ираном для Трампа — это форма извлечения прибыли для себя, членов своей семьи и близкого круга друзей, с которыми он таким образом расплачивается за лояльность. Это делается практически открыто. Пресса об этом пишет, но поскольку правоохранительные органы США находятся под контролем Трампа, расследованием коррупции и злоупотреблений никто не занимается, а Конгресс, где большинство принадлежит республиканцам, хранит стыдливое молчание. Заявления Трампа о приостановке или возобновлении ударов позволяют манипулировать американским фондовым рынком, на чем его окружение зарабатывает миллиарды долларов. Со стороны может показаться, что Трамп мечется и не знает, что делать с Ираном, но на самом деле он и его семья просто делают бизнес на войне. — В администрации США звучат противоречивые данные: то обсуждаются 10 условий Ирана, то утверждается, что Тегеран принял почти все 15 условий США. Что происходит на самом деле?

— Повторяется сценарий 2025 года под названием «прекращение войны в Украине». Весь 2025 год общественности подсовывали различные проекты, якобы ведущие к миру. Многократно заявлялось, что стороны почти готовы к подписанию договора. На деле же Путин и Трамп весь год пытались заставить Украину капитулировать, предлагая Владимиру Зеленскому многочисленные «мирные планы», которые годились только для мусорной корзины. Сейчас Трамп использует ту же тактику в отношении Ирана, с той лишь разницей, что Иран платит ему той же монетой, выдвигая невыполнимые требования. За этим «перемирием» не стоит ничего, кроме желания поднять биржевые котировки и снизить цены на бензин в США. Если бы Трамп действительно хотел вернуться к статус-кво, он бы давно объявил о победе и завершении операции. Вместо этого он запрашивает у Конгресса бюджет в 200 миллиардов долларов, позволяющий воевать еще год. Посмотрим, удастся ли ему получить эти средства. — Трамп заявил, что в Иране фактически сменился режим и теперь Ормузский пролив будет находиться под совместным контролем Тегерана и Вашингтона… — Это очередной бизнес-проект Трампа. В прошлом году, обсуждая «мирные планы» для Украины, Трамп сначала планировал совместный с Путиным раздел доходов от добычи полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, а затем — восстановление страны на деньги Евросоюза при условии, что половину контрактов получат американские компании. Сейчас Трамп планирует создать совместное предприятие с Ираном по взиманию платы за проход судов через Ормузский пролив (который ранее был бесплатным) и, вероятно, обдумывает захват острова Харк, через который идет 90% иранского нефтяного экспорта. Его цель — создать там СП и забирать 50% дохода в свой карман. Так что до прекращения военных действий еще далеко — Трамп еще не отработал все коммерческие сценарии. Неслучайно в переговоры вовлечены Виткофф и Кушнер — они, как и в случае с Украиной, занимаются исключительно финансовыми вопросами. Хитрость схемы заключается в том, что война ведется на деньги американских налогоплательщиков, а прибыль от нее намерены получить лично Трамп и его окружение. — Как поведут себя США, если во время прекращения огня в Иране начнутся протесты, которые КСИР примется подавлять силой?