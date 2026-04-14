Расхождения в иранской элите: война или либерализация?

«Провал переговоров США и Ирана в Исламабаде был ожидаемым из-за диаметрально противоположных требований, предъявленных сторонами друг другу. Теперь наступает следующий этап войны США и Израиля против Ирана — возможно, более жесткий, чем тот, что был до перемирия». Об этом в беседе с haqqin.az заявил один из лидеров иранской оппозиции Хасан Шариатмадари, комментируя безрезультатность трехсторонних встреч о прекращении огня. Напомним, в переговорах приняли участие делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и иранская делегация под руководством спикера парламента Мохаммад-Багера Галибафа.

Раскол в иранских верхах: «фундаменталисты» против «гражданских» По словам Шариатмадари, иранские власти убеждены, что США должны принять три их ключевых условия: 1. Право на продолжение ядерных разработок. 2. Реализация ракетной программы. 3. Контроль над Ормузским проливом. По информации политика, иранской делегации во главе с Галибафом было строго приказано: либо выполнение всех трех требований, либо ничего. По его словам, внутри иранской властной верхушки идет острейшая борьба между двумя группировками. Первая группа — абсолютные клерикалы-фундаменталисты. Они считают святой миссией исламской республики уничтожение США и Израиля. Они уверены, что выживший режим уже одержал победу, а гибель тысяч бойцов КСИР и «Басиджа», а также разрушение военной промышленности и инфраструктуры – жертвы, принесенные во время святого джихада. Вторая группа — государственники-гражданское крыло. Тот факт, что Галибафу позволили поехать в Исламабад, свидетельствует о том, что эта фракция еще сохраняет определенный политический вес.

Для военных любые переговоры с США недопустимы, и поездка в Исламабад стала большой уступкой гражданским. Генералы постоянно напоминают: при создании исламской республики был принят принцип, запрещающий любые контакты с Америкой, пока та поддерживает Израиль. Военное крыло выступает за продолжение войны, контроль над Ормузским проливом и нанесение ударов по странам Персидского залива. Они уверены, что таким образом «дожмут» США и заставят их принять большинство из 10 известных требований Ирана. Гражданское руководство, напротив, ратует за некий договор, который зафиксирует «боевую ничью». Их план предполагает частичное открытие Ормузского пролива и сохранение в Иране около 400 кг обогащенного ядерного материала под контролем, например, МАГАТЭ. Главная цель — возобновление продажи нефти и ослабление санкций. Два сценария будущего страны Шариатмадари считает, что в вопросах внутренней политики фундаменталисты обещают установить жесткий теократический режим, идентичный афганскому «Талибану». Они уже анонсировали расправу над тысячами «агентов сионистов и предателей исламской республики». Представители гражданского крыла, напротив, предлагают введение косметических свобод и условную либерализацию при сохранении исламской формы правления: освобождение политзаключенных, прекращение казней, отмену обязательного ношения хиджаба и даже разрешение на продажу алкоголя.

Экономический шантаж и морская блокада Политик утверждает, что после провала переговоров позиции радикалов укрепились. Следует ожидать ужесточения политики в Ормузском проливе, где группировка генералов КСИР намерена взимать по 20 млн долларов пошлины ежедневно. По их мнению, если США примут это условие, власти получат весомый аргумент: они вышли из войны с новыми возможностями. Зарабатывать по 7 млрд долларов в год на проходе танкеров через естественный водоем еще никому не удавалось. Однако это создает опасный прецедент в мире. Другие страны также могут потребовать плату за транзит: Испания и Марокко — за Гибралтар; Индонезия и Малайзия — за Малаккский пролив; Чили — за Магелланов пролив; Йемен, Джибути и Эритрея — за Баб-эль-Мандебский пролив. США осознают, предвидят эту опасность и будут делать все возможное, чтобы обеспечить свободу судоходства силовым путем.

Война неизбежна? По мнению Шариатмадари, провал переговоров не означает немедленного начала масштабных боевых действий. Атака на Иран после 12-дневной войны началась спустя несколько месяцев. Сейчас США наращивают силы и пополняют арсеналы, а Иран пытается восстановить оборонный сектор. Ситуация ведет к блокаде и локальным столкновениям в Ормузском проливе, которые неизбежно перерастут в полноценные боевые действия. Политолог отмечает, что силовикам все сложнее удерживать население в страхе. Когда стало известно о гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, люди не вышли на улицы, чтобы выразить скорбь. Напротив, во многих городах иранцы ликовали по поводу «ликвидации диктатора», несмотря на попытки властей организовать многомиллионные траурные митинги. Это свидетельствует о полной потере режимом поддержки народа. «Если иранцы где-то достанут оружие и начнут борьбу, это перерастет в гражданскую войну, которая может длиться годами, так как КСИР — очень многочисленная организация», — подчеркнул Шариатмадари.