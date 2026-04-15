«Если Трамп пойдет на сделку с муллами, это станет величайшим предательством иранского народа»

Воспользовавшись прекращением огня, иранский режим начал аресты неблагонадежных лиц в структурах власти. В Лорестане и ряде других провинций задержаны сотрудники региональных и городских муниципалитетов. Иранцы говорят: если война закончится именно так, ее запомнят не разрушениями, а тем, что в стране так и не удалось ничего изменить. Исламская республика ослабла, но осталась тем же режимом, каким была на протяжении 47 лет. В решающий момент военной кампании перед иранским народом открылись возможности, которые внезапно захлопнулись. О том, с какими надеждами живут иранцы, haqqin.az побеседовал с иранским аналитиком, автором телеграм-канала «Революция в Иране» Мазиаром Мианом.

— Что происходит в Иране сейчас? — В Иране по-прежнему отключен интернет. Состоятельные люди покупают специальный VPN, который КСИР продает через подставные компании и своих дилеров. Наряду со Starlink это единственный доступ к мировой сети. Цена такого VPN составляет около восьми долларов за один гигабайт. Для иранцев это огромные деньги, которые далеко не все могут себе позволить. К тому же безопасность использования такого сервиса крайне сомнительна. Ситуация в стране очень сложная. Стремительно растут цены на товары и продукты, хотя серьезного дефицита пока не наблюдается. В основном люди вынуждены сидеть дома. Дело в том, что миллионы иранцев остались без работы из-за отключения интернета: парализована деятельность интернет-магазинов и онлайн-бизнеса, предлагавших товары и услуги в Сети. Безработица растет: люди теряют места из-за приостановки или сокращения производств. Когда шли обстрелы блокпостов, силы КСИР и «Басидж» пребывали в растерянности и были беспомощны. Иранцы считают, что удары по силовикам нужно было продолжать. После прекращения огня они получили возможность перегруппироваться. — Как встретили решение Трампа о прекращении огня? — Решение американского президента о двухнедельном прекращении военных действий вызвало шок и разочарование среди иранцев, которые рассчитывали, что война в итоге приведет к свержению муллократии. Первая эмоциональная реакция на перемирие немного утихла. Всем ясно: хотя передышка и даст режиму время продержаться, очевидно, что деспотичную и коррумпированную власть будут свергать сами иранцы. В риторике официального Тегерана ничего не изменилось. По-прежнему на иранских телеканалах и в парламенте звучат призывы «Смерть США!» и «Смерть Израилю!» Иранцы убеждены, что никакие переговоры с властью в Тегеране не приведут к миру с Западом. Трамп и раньше хотел начать диалог с исламским режимом, но каждый раз эти попытки заканчивались эскалацией. Переговоры, которые ведет вице-президент Джей Ди Вэнс, также будут провальными. Поэтому иранцы относятся к происходящему спокойно.

Они убеждены, что шансы на достижение согласия между США и генералами КСИР чрезвычайно малы. Трамп — не тот человек, который, подобно Бараку Обаме в 2015 году, заключит некий договор с муллами и снимет санкции. Сейчас процессы напоминают события «12-дневной войны». В день, когда израильские самолеты вылетели бомбить руководство Ирана, Трамп резко остановил операцию и попросил Израиль прекратить удары. Спустя полгода, в январе 2026-го, мы видели широкомасштабные протесты в Иране, а затем началась война. Иранцы считают, что мирного соглашения не будет — США и Израиль добьют деспотичный режим. Причем необязательно, чтобы режим рухнул именно в ходе войны. Под ударами с воздуха произошло резкое ослабление внутренней репрессивной машины исламской республики. — Недавно вице-президент США объявил, что переговоры продолжатся, и Трамп предлагает Ирану «грандиозную сделку»… — Скорее всего, такими громкими заявлениями администрация Белого дома рассчитывает успокоить биржи после объявленной Трампом военно-морской блокады судов, заходящих в иранские порты и прибрежные районы. Трамп написал в соцсети: если какой-либо корабль попытается прорвать блокаду, он будет немедленно уничтожен. Рынки отреагировали мгновенно — цена на нефть вновь подскочила. Надо отметить, что США свели риски для своих военных кораблей к минимуму, расположив морской заслон за пределами Персидского залива. Мы видели это на примере того, как американцы развернули обратно в Ормузский пролив китайское судно с грузом технического спирта, которое уже заплатило иранцам пошлину за проход. Что касается договороспособности режима, то после «40-дневной войны» в живых остаются руководители всех трех ветвей власти: глава парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава судебной власти Муса Эджеи и президент Масуд Пезешкиан. Это означает, что удары наносились точечно, чтобы власть в Иране не обрушилась одномоментно и сохранялись хоть какие-то госучреждения. Поэтому «тройку» не ликвидировали. Но если военные действия возобновятся, удары будут нанесены и по этим институтам, и в первую очередь по их руководителям. Тогда режим максимально ослабнет, и у людей появится шанс выйти на протесты. Иранское общество однозначно хочет свержения режима. Если этому будет способствовать война, люди поддержат военный путь. В то же время существуют и другие методы поддержки иранской оппозиции Западом. Например, технологическая помощь для восстановления интернета. Понятно, что без связи коммуникация 90 миллионов человек прекращается; они отрезаны от мира, и организоваться против режима практически невозможно. Нет связи — нет координации. Могут последовать хакерские атаки на дата-центры, блокирующие сеть. Западные страны также могут выслать всех послов исламской республики. Очень важно лишить режим пропагандистских каналов в соцсетях: Telegram, Facebook, Instagram, YouTube и других. Тегеран активно использует эти ресурсы, и лишение доступа к ним станет мощным ударом по его пропаганде. В любом случае существуют как военные, так и невоенные инструменты поддержки иранского народа. Если США заключат сделку с этим режимом и продлят его существование, это станет предательством иранского народа. В этой войне больше всего пролилось крови не американских или израильских солдат, и даже не солдат режима. Больше всех потерял народ Ирана: в борьбе с террористическим режимом погибли 30 000 иранцев. Поэтому любая сделка с муллами в глазах народа — это измена.

— А как в Иране восприняли слова Трампа о том, что присланное им оружие и Starlink присвоили некие силы? Понятно, что он имел в виду курдские группировки в Ираке… — Изначально новость о том, что США могут поддержать курдов против режима, вызвала негативную реакцию в обществе. В Иране проживают около 10 миллионов курдов, которые считают себя иранцами. Они полностью интегрированы: вступают в браки с представителями других народов страны — лорами, азербайджанцами и прочими этническими группами. Группировки, базирующиеся в Ираке — Демократическая партия Иранского Курдистана, «Комала», PJAK и другие, — являются сепаратистскими. Причем далеко не все их боевики — иранские курды. Такие малочисленные формирования не имеют большой поддержки даже в самом иранском Курдистане. Когда Трамп объявил, что США поддерживают идею вторжения курдов на территорию Ирана, это вызвало резкое неприятие: иранский народ считает их сепаратистами. Люди категорически против того, чтобы боевики этих организаций при поддержке США занимали иранские города. То, что сепаратисты присвоили, а точнее, украли предназначенное оппозиции американское оружие, в Иране обсуждается мало. Было очевидно, что из затеи с курдскими формированиями ничего не выйдет — прежде всего из-за отношения самих иранцев. Так что неучастие курдов в операции изначально было предсказуемым. Но ключевую роль в отмене их вторжения сыграла Турция. Для Анкары вопрос курдского сепаратизма крайне актуален, и там не хотели бы усиления вооруженных курдских групп в Иране. — Трамп говорит, что в Иране изменился режим, мол, там уже новая власть. Что вы думаете по этому поводу? — Ничего подобного. И форма, и содержание власти исламской республики остаются неизменными. Да, поменялись лица в верхушке, но идеология полностью сохранилась и местами стала даже жестче, чем до войны. Новые люди заняли ключевые посты, но «ДНК» режима осталась прежней. Они по-прежнему стремятся уничтожить Израиль и США, экспортировать терроризм и исламскую революцию, создать ядерное оружие, дестабилизировать соседей и шантажировать Запад. Говорить о принципиально новом режиме не приходится. Трамп выдает желаемое за действительное. Исламисты выжили и стали еще активнее вешать несогласных граждан. — Во время войны обсуждался сценарий восстания иранцев под защитой коалиции с воздуха. Насколько актуальным остается этот вариант?

— Сложно сказать, почему эта идея не была реализована. Почему американцы не довели дело до конца и остановили войну? Действительно, иранская оппозиция и ее лидер принц Реза Пехлеви планировали такое развитие событий. Он заявлял, что внутри страны у него есть ячейки сторонников, готовые захватить объекты управления и критическую инфраструктуру. Наличие этих ячеек подтверждают правительственные СМИ, которые каждые несколько дней сообщают об арестах групп монархистов по 10, 30, 60 человек. К примеру, с марта по апрель власти заявили о ликвидации более 111 «монархических ячеек». Агентство Fars со ссылкой на Министерство разведки сообщило, что их деятельность охватила 26 провинций. Недавно была арестована группа из 54 сторонников Пехлеви в Хамедане и провинции Западный Азербайджан. Эти ячейки существуют, и они не начали действовать только потому, что еще не пришло время для массовых выступлений. США, Израиль и Реза Пехлеви призывали иранцев не выходить на протесты, пока не будет уничтожена инфраструктура КСИР и «Басидж». Все шло по плану. Из-за массового дезертирства силовиков власти раздали автоматы и вывели на улицы в качестве патрулей 12-летних детей, растерянных женщин из полиции нравов, а 6–7 апреля ввели в страну боевиков иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». Коалиция планомерно уничтожала посты и транспорт силовиков, но внезапно процесс ликвидации репрессивного аппарата был приостановлен решением о прекращении огня. — Как вы считаете, Трамп отложил или окончательно отменил поддержку восстания? — Думаю, он не отменил помощь антитеократической революции. Вероятно, все идет по его плану. Потенциал для восстания сохраняется, и он будет использован позже, когда сложится более благоприятная ситуация. Такого же мнения придерживается Реза Пехлеви, который не стал комментировать прекращение огня. В своем видеообращении он призвал иранцев не падать духом. США и Израиль пришли на помощь, ликвидировали рахбара Хаменеи и генералов КСИР, виновных в убийствах людей на январских протестах. Борьба продолжается. Несмотря на внешнюю поддержку, свергнуть диктатуру должны сами иранцы. Независимо от того, как будут развиваться события в Персидском заливе, народ должен взять судьбу страны в свои руки. Молчание Пехлеви по поводу перемирия логично, так как это игра между Вашингтоном и Тегераном. Ни ход, ни результат переговоров не могут изменить конечную цель оппозиции — свержение власти КСИР и аятолл. Оппозиция должна полагаться на свои силы, организовываться и ждать момента. Война США и Израиля против режима — лишь инструмент. И раз война помогает достижению цели, иранцы поддерживают удары.