Трамп уходит из Персидского залива победителем

Трамп выполнил главную задачу иранской кампании: при минимальном участии армии США американский лидер разрушил ядерно-ракетную программу Ирана, уничтожил ПВО, оружейные арсеналы, заводы по производству вооружений и военную инфраструктуру. Теперь под тяжестью катастрофического экономического положения начинается отсчет времени до обрушения режима Исламской Республики. Об этом в интервью haqqin.az заявил доктор философии, профессор факультета истории Университета Мемфиса (США), политолог Андрей Знаменский. По его мнению, США являются безусловными победителями в войне с Ираном. Для Трампа было принципиально важно, чтобы нога американского солдата не ступала на чужую территорию, поскольку Америка «обожглась» на военных кампаниях во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Поэтому массированными ударами с воздуха США добились разрушения иранской логистики, способности создавать ядерное оружие и производить баллистические ракеты, а также ликвидировали ПВО и ВМФ страны.

Даже если сегодня Трамп выведет все корабли из Персидского залива, по большому счету он останется победителем. При всей псевдопобедоносной риторике Ирану нужна передышка, поэтому Тегеран ведет переговоры, на которых пытается выторговать условия, которые можно было бы преподнести внутренней аудитории как «победу над США». Пока мы видим торг за столом переговоров в Пакистане вокруг ситуации в Ормузском проливе, ядерных материалов, группировки «Хезболла» и прочего. Трамп принял часть предложений из иранского списка, состоящего из 10 пунктов. Тем самым он дает Ирану возможность выйти из войны, сохранив лицо. В то же время американский президент стремится заставить Иран принять все его 15 требований. Глава Белого дома готовится к поездке в Китай, которому он предоставил кредит доверия, заявив, что Си Цзиньпин обещал не помогать Ирану оружием. Мы не знаем, будет ли Пекин оказывать поддержку на самом деле; скорее всего, военная помощь Ирану продолжится через третьи страны. Но, как бы то ни было, в КНР Трамп обязательно напомнит, что товарооборот Америки с Китаем превышает 900 миллиардов долларов. В таком случае зачем китайцам портить отношения с США из-за Ирана? Китай кровно заинтересован в свободном судоходстве в Ормузском проливе, так как этот регион обеспечивает примерно 36,5% от общего объема импорта нефти в КНР. Значит, китайцам в первую очередь нужно открытие пролива. По словам политолога, войной в Персидском заливе Трамп разворошил «осиный улей», сделав жизнь неудобной для стран региона, Китая и даже для России. Хотя РФ могла бы хорошо заработать на росте цен на нефть, в долговременной перспективе из-за выпадения Ирана из региональной политики Россия теряет сильного союзника.

По мнению эксперта, позиции США и Израиля во многом совпадают, но есть расхождения в вопросе смены иранского режима. Трамп как изоляционист не хочет, чтобы американские солдаты проводили наземные операции. Он также не стремится к обязательной смене режима, так как его удовлетворит простая коррекция внешней политики существующей иранской власти. Трамп мыслит категориями Франклина Делано Рузвельта, который в отношении никарагуанского диктатора Сомосы-старшего сказал: «Он, может быть, и сукин сын, но он наш сукин сын». Однако у Израиля цель иная — идти до конца, до смены теократического режима. По сути, Израиль, разрушив военные программы и логистику Ирана, также достиг своих целей. Многие в Израиле разочарованы тем, что Трамп остановил военную операцию не только против Ирана, но и против «Хезболлы». Действительно, тема «прокси» не обсуждается на переговорах в Исламабаде. Причина в том, что у Ирана фактически не осталось ресурсов для поддержки ХАМАС и «Хезболлы». Прекращение помощи этим организациям, включая йеменских хуситов, которые еще пытаются сопротивляться, даже не требует обсуждения — финансовой и военной поддержки из Тегерана больше не будет. О какой помощи может идти речь, если тысячи военнослужащих КСИР уже два месяца не получают зарплату? Тем не менее Израиль заинтересован в том, чтобы США как можно дольше оставались в Персидском заливе, но нельзя забывать о внутриполитической повестке Америки. У Трампа большая аудитория в лице движения MAGA — американцев-изоляционистов, недовольных ближневосточной политикой. Они указывают на то, что США вложили миллиарды долларов в Ирак и бесполезный Афганистан, что обернулось трагедией, а также финансовыми и геополитическими потерями. Поэтому сторонники Трампа не поддерживают долговременную войну в регионе. Не стоит забывать, что и многие республиканцы выступают против продолжения боевых действий.

Израилю же, напротив, хочется затянуть присутствие Трампа на Ближнем Востоке. Вероятно, здесь будет принято «соломоново решение»: армия США останется в регионе еще на несколько месяцев, до ноября 2026 года, когда пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Длительное пребывание крупного контингента работает против Трампа, поэтому ему придется вывести силы из Персидского залива — не из-за давления леволиберальных кругов, а из-за недовольства изоляционистов внутри собственной партии. Однако он может вернуть «армаду» после выборов, если Иран предпримет агрессивные действия. Иранцы уже заявляют, что регион никогда не будет прежним. Трамп способен на подобные маневры: во время 12-дневной войны он бомбил Иран, затем сделал перерыв на несколько месяцев, после чего нанес еще более масштабные удары. Он ловко маневрирует в зависимости от ситуации внутри США. За его каденцию мы можем увидеть еще несколько военных операций. В иранской правящей элите это скоро поймут. Чем яснее станет, что США не успокоятся, пока «ястребы» в КСИР не выполнят требования, тем больше вопросов возникнет к генералам Революционной гвардии. Там не все — упертые фанатики. Их во власти около 40%, так что вполне может начаться внутреннее движение против фундаменталистов. Трамп будет действовать в таком ключе: военная операция — перерыв в 6–7 месяцев — еще более масштабная атака, и так до тех пор, пока иранский вопрос не будет закрыт. Он не уберет авианосцы и авиацию совсем, а дислоцирует их на базах рядом с Ираном. Это эффективная стратегия: американские военные не находятся на иранской земле, но наносят точечные удары по инфраструктуре, являющейся фундаментом власти Исламской Республики. У США есть подобная историческая традиция — например, война против варварийских пиратов Северной Африки в XIX веке. Многие европейские державы предпочитали платить дань государствам Берберии, а США создали ВМФ и наносили периодические удары по пиратским городам, пока с работорговлей в Средиземноморье не было покончено.