Трамп уподобился Путину

Поскольку разрушение гражданской инфраструктуры квалифицируется международным правом как военное преступление, Трамп рискует окончательно подорвать доверие даже самых лояльных союзников. Юраш подчеркивает, что даже Польша, традиционно считающаяся наиболее проамериканской страной Европы еще с коммунистических времен, в этой ситуации будет вынуждена признать действия Вашингтона преступными.

Как отмечает бывший посол Польши в Беларуси и обозреватель издания Onet.pl Витольд Юраш в интервью haqqin.az , подобные действия поставят американского президента в один ряд с Владимиром Путиным в глазах европейской общественности.

По мнению дипломата, политика Трампа в отношении Тегерана наносит сокрушительный удар по мифу о величии Америки. Ожидания того, что иранская теократическая система рухнет под внешним давлением, оказались ошибочными. Юраш называет такую позицию недальновидной, поясняя, что Иран — это не диктатура одного лидера, а устойчивая государственная структура, которую невозможно демонтировать одними лишь авиаударами. Более того, действия США вызывают исторические параллели с событиями 1956 года в Венгрии. Тогда призывы «Радио Свободная Европа» к восстанию остались без реальной поддержки со стороны Запада, что на десятилетия деморализовало оппозиционные силы. Аналогичным образом Трамп, призвавший иранцев к протестам и начавший военную операцию без оказания помощи активистам, подорвал веру в американские гарантии.

Несмотря на тяжелейшие экономические и военные потери, иранский режим сумел выстоять, что ставит вопрос о неизбежности переговоров. Юраш полагает, что власти Ирана в конечном итоге будут вынуждены пойти на сделку с США, однако ключевую роль в этом процессе должен сыграть Китай. Пекин необходим Тегерану как посредник, позволяющий «сохранить лицо» и избежать имиджа страны, капитулировавшей перед Вашингтоном.

В то же время дальнейшее развитие событий во многом зависит от того, кто фактически диктует повестку в Белом доме. Юраш задается вопросом: принимает ли решения сам Трамп или он действует под влиянием Биньямина Нетаньяху? Если Израиль, заинтересованный не в мирном соглашении, а в полной смене режима в ИРИ, будет определять вектор политики, США могут выдвинуть Ирану заведомо неприемлемые требования. В таком сценарии вероятность начала полномасштабной войны составляет 50/50.

Наконец, немаловажным фактором остается позиция Европы, которая в этом конфликте руководствуется, прежде всего, экономическими интересами. Реакция европейских стран напрямую зависит от ситуации на АЗС и стоимости авиаперевозок. Дипломат указывает на критическое положение дел: из-за дефицита топлива в Европе сокращаются авиарейсы, а запасов керосина, по некоторым оценкам, осталось всего на один месяц. Именно этот энергетический кризис, а не только вопросы права, будет определять степень сближения или дистанцирования Европы от американской стратегии в Персидском заливе.