Как США в этот раз будут бомбить Иран

Согласно аналитической выкладке известного израильского эксперта Михаила Гуревича, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабное обновление банка целей на территории Ирана, подготовившись к любому развитию событий в зоне Персидского залива. Этот шаг становится особенно актуальным на фоне неопределенности в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Рассуждая о возможных сценариях, эксперт в беседе с haqqin.az подчеркивает принципиальное отличие западного подхода к ведению боевых действий от того, что мир наблюдает в других региональных конфликтах. В частности, угрозы Дональда Трампа нанести удары по иранской энергетике не подразумевают физического уничтожения инфраструктуры, как это делает Москва в Украине.

Вместо превращения электростанций и ЛЭП в руины с помощью баллистических ракет, американо-израильская коалиция делает ставку на высокотехнологичное нелетальное оружие, такое как графитовые бомбы. Принцип их действия заключается в распылении облака микроскопических нитей, вызывающих короткое замыкание и блокирующих подачу энергии без разрушения самих зданий и оборудования. Такой подход продиктован стремлением коалиции минимизировать ущерб для мирного населения, сосредоточив давление исключительно на правящем режиме. Однако Гуревич признает, что это крайне сложная и творческая задача, так как любой вывод из строя энергосетей неизбежно сказывается на быте простых граждан. Ситуация осложняется и чисто военными факторами: хотя израильское командование заявляет о готовности поразить практически все выявленные военные объекты, существуют цели, которые невозможно уничтожить одними лишь авиаударами. Речь идет о глубоко эшелонированных «подземных городах», скрытых под мощными горными породами. В периоды затишья иранская сторона активно восстанавливает входы в эти шахты, что заставляет авиацию коалиции работать в режиме перманентного мониторинга и точечного уничтожения появляющихся на поверхности пусковых установок. Особое внимание эксперт уделяет идеологическому тупику, в котором оказались участники переговоров в Исламабаде. Здесь сталкиваются два фундаментально разных мировоззрения. Дональд Трамп действует как прагматичный девелопер, предлагая стратегию «win-win»: отказ Ирана от ядерных амбиций и поддержки прокси-сил в обмен на экономическое процветание и снятие нефтяного эмбарго.