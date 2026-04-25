Сценарий Трампа: …пока Тегеран не капитулирует!

Власти в Тегеране восприняли единоличное решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня как признак слабости Вашингтона. Глава Белого дома заявил, что перемирие будет действовать до тех пор, пока Иран не представит конструктивное предложение по завершению конфликта, отметив, что «переговоры должны быть завершены в той или иной форме». Однако перспективы диалога остаются туманными. В Тегеране убеждены, что Трамп лихорадочно ищет способы вывода войск с Ближнего Востока, но не имеет четкого плана отступления. По мнению иранских властей, ситуация в Персидском заливе складывается в их пользу, что делает любые уступки бессмысленными. Угрозы Трампа о «конце цивилизации» там считают пустыми словами, полагая, что у них есть шанс окончательно «дожать» американцев.

Совершенно иные настроения царят в Израиле, где противостояние с Ираном рассматривают в качестве вопроса национального выживания. Министр обороны Исраэль Кац подтвердил готовность к масштабным атакам, пообещав реализовать сценарий Трампа по «возвращению Ирана в каменный век». По его словам, ЦАХАЛ уже определил цели и ждет лишь зеленого света от США. Среди приоритетных мишеней значатся: • устранение «династии Хаменеи»; • объекты электроэнергетики; • критически важная экономическая инфраструктура. На этом фоне военное присутствие США достигло внушительных масштабов. В зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) вошел уже третий авианосец — USS George H.W. Bush. Он присоединился к авианосным ударным группам USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln, создавая мощный «кулак» в Индийском океане. Три сценария Дональда Трампа Доктор востоковедения, научный сотрудник Тель-Авивского университета Дина Лиснянская в комментарии для haqqin.az отметила, что стратегия Трампа будет зависеть от расклада сил в иранских элитах, которые расколоты на фундаменталистов (во главе с командующим КСИР Ахмадом Вахиди) и более умеренных политиков.