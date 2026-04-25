Каспий умирает. Через 10 лет его не спасти

Обсуждение катастрофического обмеления Каспийского моря на Региональном экологическом саммите (РЭС-2026), прошедшем в Астане под эгидой ООН, завершилось безрезультатно. РЭС, инициированный президентом Казахстана, задумывался как площадка для объединения усилий стран Центральной Азии в вопросах экологии, перехода к «зеленым» технологиям и устойчивого развития. В работе саммита также приняли участие делегации из Азербайджана и России. Как сообщил в интервью haqqin.az казахстанский экоактивист и основатель движения Save the Caspian Sea Вадим Ни, принявший участие в заседаниях, Казахстан активно продвигает тему падения уровня моря, поскольку масштаб проблемы угрожает самому существованию водоема. По данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, в некоторых районах береговая линия отступила на 35 километров. По итогам 2025 года средний уровень моря опустился до отметки минус 29 метров по Балтийской системе высот, что стало историческим минимумом с 1977 года.

Отсутствие консенсуса и «естественные колебания» Прошедший саммит наглядно продемонстрировал, что у прикаспийских государств на данный момент нет ни общего понимания причин кризиса, ни единой стратегии спасения. Особенно остро это проявилось на заседании высокого уровня по Тегеранской конвенции. По словам эксперта, там предпринимались попытки обосновать обмеление исключительно естественными циклами — так называемой «периодической пунктуацией» и обратимыми процессами, зафиксированными в статьях конвенции о колебаниях уровня моря. Положительным моментом стало вовлечение в диалог Российской Федерации, поскольку именно через ее территорию протекает Волга, обеспечивающая около 80% всего речного стока в Каспий. Судя по позиции представителей Минприроды РФ, в Москве осознают необходимость сотрудничества, однако между сторонами сохраняются серьезные разногласия. В частности, российская делегация не согласилась с позицией Азербайджана, который связывает падение уровня моря с чрезмерной зарегулированностью Волги — строительством многочисленных плотин и масштабным забором воды из Волги и Урала для нужд сельского хозяйства и промышленности РФ. Российская сторона настаивает на необходимости дополнительных исследований, утверждая, что обмеление вызвано, прежде всего, изменением климата и трансформацией режима осадков в бассейне Волги. Тем не менее эксперт отмечает, что Россия, в принципе, остается открытой к диалогу.

Прогнозы до 2036 года: «Движение в никуда» На сегодняшний день отсутствуют даже контуры будущих исследований и четкий план действий. Судя по риторике саммита, процессы мониторинга и обсуждения могут затянуться до 2036 года. Вадим Ни подчеркивает: «Это движение в никуда. Уровень моря падает стремительно, и через 10 лет предпринимать что-либо может быть уже поздно». Особую позицию на саммите занял представитель президента Азербайджана по вопросам климата и президент COP29 Мухтар Бабаев. Он стал единственным участником, призвавшим к переходу от туманных рассуждений о «цикличности» к конкретным мерам. На фоне его жесткой позиции выступления остальных участников, сводившиеся к ожиданию естественного подъема воды в будущем, выглядели неопределенными. В самом Казахстане, как отметил эксперт, проблему Каспия активнее поднимает лично президент Касым-Жомарт Токаев, в то время как профильное министерство экологии еще не выработало внятную политику ни по вопросу обмеления, ни по борьбе с загрязнением акватории.

Политический контекст и экологические риски Экологи считают, что общественности прикаспийских стран крайне важно не допустить превращения этой темы в очередной бесконечный политический диалог. Пока же сторонам обещан лишь новый трехлетний план действий, который должен быть подготовлен до конца года, но существует риск, что он окажется малосодержательным. Сложность ситуации усугубляется механизмом принятия решений по Тегеранской конвенции, требующим консенсуса всех пяти стран. Следующий саммит сторон должен пройти в текущем году в Тегеране, однако статус этой конференции пока неясен — в Астане вопрос о переносе встречи в другую страну не поднимался, а Иран на РЭС-2026 представлял лишь посол в Казахстане. Вадим Ни полагает, что для реального спасения моря необходимо добиваться от России согласованного графика спуска воды из водохранилищ и введения запрета на строительство новых гидротехнических сооружений на питающих Каспий реках. Также важно использовать потенциал паводков: из-за климатических сдвигов часть снежного покрова переходит в дождевые осадки, и в этот период теряется от 25 до 50 кубокилометров воды, которую можно было бы направлять в русло для пополнения моря. При этом эксперт предостерегает от проектов строительства каналов между Каспийским и Черным морями. Подобные меры опасны заносом чужеродных биологических видов, что уже однажды нанесло тяжелый удар по уникальной каспийской фауне.