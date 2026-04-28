НАТО, Федя, НАТО

Согласно попавшему в прессу электронному письму Пентагона, оборонное ведомство США подготовило варианты наказания союзников по НАТО за отказ поддержать американскую военную операцию в Иране. По данным Reuters, в письме также предлагается пересмотреть позицию США относительно претензий Великобритании на Фолклендские острова в южной части Атлантического океана, на которые претендует Аргентина. Кроме того, рассматривается возможность исключения Испании из НАТО.

Правовые механизмы и политические риски Отметим, что в случае одобрения Конгресса Трамп может воспользоваться 13-й статьей устава НАТО и вывести США из Альянса, состоящего на данный момент из 32 стран. По мнению российского политолога Бориса Бондарева — бывшего советника представительства РФ при ООН в Женеве и единственного высокопоставленного российского дипломата, публично подавшего в отставку из-за вторжения в Украину, — такой шаг обернулся бы шоком и глубоким кризисом европейской безопасности. «Невозможно исключить, что после завершения иранской войны Трамп выведет США из НАТО или заморозит участие в нем», — заявил он в интервью haqqin.az.

По словам эксперта, Трамп не видит смысла в существовании НАТО и не понимает сути взаимных обязательств. Его подход строится исключительно на финансовых отношениях: он постоянно обращается к европейцам с тезисом о том, что за американскую защиту нужно платить. Фактически Трамп предлагает не оборонный союз, а систему наемничества, подобную службе швейцарских наемников в средневековой Европе. Он предлагает использовать американскую военную мощь как коммерческую услугу. При этом совершенно не факт, что даже при получении оплаты США выполнят обещания по защите Европы в случае реальной угрозы. Трамп может просто заявить, что это «не война Америки», считает политолог. Правовая коллизия В 2023 году Конгресс принял акт, согласно которому выход из НАТО должен быть одобрен Сенатом и подтвержден резолюцией Конгресса. Однако пока не совсем ясно, как это будет работать на практике, так как по Конституции президент США обладает всей полнотой полномочий в сфере внешней политики. Если договор требует ратификации Сената при вступлении, то для выхода из него согласие парламентариев может и не потребоваться. Таким образом, юридически Трамп сохраняет возможность вывести Америку из НАТО или заморозить участие в Альянсе. Он может прекратить участие в военном планировании, вывести часть войск с баз в Европе и свернуть активность в структурах блока.

Границы компетенции НАТО По мнению Бондарева, американская политическая верхушка зачастую не осознает истинных задач НАТО. Устав определяет НАТО как оборонительный альянс, действующий в строго обозначенном Североатлантическом регионе. В документах прописана географическая параллель, южнее которой защита Альянса не действует. К примеру, конфликт между Великобританией и Аргентиной из-за Фолклендских островов не являлся вопросом НАТО, так как острова находятся вне сферы компетенции Альянса. Следовательно, Альянс защищает своих членов в Северной Атлантике, к которой Иран не имеет отношения. Более того, ни США, ни другие члены блока не подвергались нападению со стороны Ирана, а Израиль в НАТО не входит. Таким образом, военная операция США против Ирана — это сугубо американская инициатива, и члены НАТО не обязаны в ней участвовать. Иранская война ни при каких условиях не подпадает под статью о коллективной обороне. Трамп имеет право использовать базы для операций США, если это касается коллективной безопасности, но в ситуации с Ираном этого нет. Обида американской стороны в данном контексте выглядит необоснованной: Вашингтон исходит из позиции, что «все им должны», при этом сами США обязательствами себя обременять не хотят. Попытки Пентагона наказать европейских союзников приводят к внутренней эрозии НАТО. Среди европейцев все сильнее укореняется мысль о необходимости обеспечивать безопасность собственными силами.

Будущее европейской обороны На США в Европе возлагают все меньше надежд; сейчас там активно обсуждаются вопросы усиления собственного оборонного потенциала. По мнению Бондарева, это правильное решение в сложившейся ситуации. Отход от НАТО — недальновидная политика Трампа. Он отталкивает союзников, способных оказать реальную помощь, не получая ничего взамен. Вероятно, сейчас ему нужны громкие информационные поводы, чтобы замаскировать операцию в Иране, которая явно идет не по плану. Политолог убежден, что Пентагон не сможет исключить Испанию из Альянса, так как в уставе НАТО нет механизма принудительного исключения — предусмотрен только добровольный выход. Вместо этого Трамп может «наказать» страны НАТО требованием резко повысить оборонные расходы. Сначала он требовал 5% от ВВП, затем 7%, а в будущем может запросить и 20%. В нынешней атмосфере ему уже практически никто не возражает.

Раскол между Востоком и Западом В НАТО наблюдается разница в подходах: страны Балтии тратят на оборону много, в то время как испанцы — крайне мало. Восточная Европа, находясь географически ближе к России, опасается прямой агрессии. Западная же Европа, привыкшая к американскому «зонтику», не видит для себя масштабных угроз, хотя и признает ведение Москвой гибридной войны (теракты, дезинформация, агентурные сети). Западноевропейцы стараются избегать определения этой деятельности как прямой «военной угрозы», называя её «гибридной», что позволяет им минимизировать расходы на реальную оборону. Тем не менее Франция уже предлагает усилить оборону ЕС: строится новый авианосец, обсуждаются совместные ядерные миссии. Если раньше такие миссии проводились с США, то теперь Париж предлагает свой «ядерный зонтик». Польша уже выразила заинтересованность в размещении французского ядерного оружия на своей территории. Таким образом, претензии Трампа парадоксальным образом повышают военную самостоятельность Европы.