 

Мехрибан Алиева: «Я на новом ответственном посту» обращение к народу

Автор: Отдел информации 

«В эти дни в связи с назначением меня распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева на должность первого вице-президента я получаю множество поздравлений из разных уголков нашей страны и из-за рубежа. Я с чувством глубокой признательности читаю ваши теплые слова поддержки и пожелания успехов на новом ответственном посту», - говорится в обращении первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к азербайджанскому народу.

Далее в обращении говорится: «Это назначение – выражение высокого доверия и большая честь для меня. В течение всей моей деятельности высшим приоритетом всегда были интересы нашей страны и нашего народа. Я горжусь, что Фонд Гейдара Алиева воплотил в жизнь множество масштабных и значимых проектов. Наша работа была частью тех позитивных перемен, которые происходят в жизни Азербайджана.

Сегодня моя работа на новом посту ставит уже новые задачи, открывает новые возможности.

Я смотрю в будущее с оптимизмом. Азербайджан сегодня – это сильное, состоявшееся государство. У нас есть большой потенциал для развития. И самое главное, у нас есть человеческий капитал. Я верю в свою страну, я верю в вас, в нашу с вами, дорогие друзья, общую созидательную энергию.

Мы все в ответе за будущее нашей страны, за ее благополучие и развитие. И сегодня для меня особенно важны ваши искренние слова поддержки. Ваше доверие я ощущала всегда, на самых разных этапах своей деятельности. Настоящая благодарность должна выражаться не в словах, а в конкретных делах.

Заверяю вас, я останусь верной тем принципам, которым следовала и прежде: служению своей родине и народу, милосердию и справедливости, толерантности и общечеловеческим ценностям».

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Мехрибан Алиева: «Я на новом ответственном посту»
Мехрибан Алиева: «Я на новом ответственном посту» обращение к народу
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