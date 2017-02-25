Самед Сеидов: «Еревану выгодно возобновление боевых действий»

Нынешнее обострение ситуации на линии фронта - очередная попытка армянских властей отвлечь внимание населения от тяжелых внутренних проблем и внешнеполитических провалов. Об этом haqqin.az заявил председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

По его мнению, Еревану выгодно возобновление боевых действий.

«Это проработанный метод армянской власти - они часто используют его, когда оказываются в сложной ситуации. В канун выборов в Армении правительство Сержа Саргсяна сталкивается с нарастающим недовольством со стороны населения, переговоры в рамках МГ ОБСЕ из-за «активности» армянской стороны зашли в тупик, инсценировка под названием «референдум» в Нагорном Карабахе с треском провалилась», - отметил Сеидов.

По его словам, деструктивные действия армянской стороны становятся все более очевидными для мировой общественности.

«Вот в этой ситуации Ереван и использовал старую тактику провокаций на линии фронта. На следующем этапе, сегодня или завтра, Ереван будет убеждать всех в том, что перемирие нарушили азербайджанцы. Так было всегда. Когда отмечались подвижки в переговорах, Ереван, с целью торпедирования мирного процесса, устраивал провокации на фронте. То же самое происходило, когда внутренние проблемы угрожали устойчивости армянской власти», - сказал депутат.