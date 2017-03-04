Knight Frank раскрыла информацию об азербайджанских миллионерах

В настоящее время в Азербайджане проживают 6 тысяч миллионеров, 260 мультимиллионеров, 100 ультрамиллионеров и 11 сентамиллионеров. Такие сенсационные данные содержатся в ежегодном докладе The Wealth Report-2017 компании Knight Frank.

Как сообщает haqqin.az, по данным Knight Frank, количество людей по всему миру, чье состояние превысило $1 млрд, в 2016 году увеличилось на 60 человек и составило 2024. Число ультрамиллионеров (чье состояние превышает $30 млн), выросло на 6340 человек, а их общая численность составила 193,49 тыс. человек.

Согласно прогнозу Knight Frank, количество мультимиллионеров в России и СНГ в течение последующих 10 лет увеличится на 60%. Число людей, чье состояние превышает $30 млн (для них используется аббревиатура UHNWI – Ред.), в России и СНГ может составить до 5,17 тыс. человек. Компания указывает, что отдельно в России за этот период число мультимиллионеров, чье состояние превышает $30 млн, может также возрасти на 60% — до 4,4 тыс. человек.

«Число сверхобеспеченных людей в России и СНГ, по прогнозам, вырастет на 60% до 2026 года, а Азербайджан и Казахстан догонят Россию по уровню роста. Таким образом, общее число UHNWI в регионе достигнет 5170 человек», - отмечается в документе.

В своем анализе эксперты Knight Frank коснулись и такого важного для богачей показателя, как частные самолеты. Выясняется, что по сравнению с 2006 годом в 2016-м количество владельцев частных авиалайнеров Азербайджане увеличилось на 550% (!). 10 лет назад в Азербайджане было всего два частных самолета, а по итогам прошлого года уже тринадцать. По росту этого показателя наши сверхобеспеченные люди заняли четвертое место в мире. На первом, как ни странно, оказались белорусские богатеи. В 2006 году в этой стране в частной собственности находился один самолет, а сейчас так же, как в Азербайджане – тринадцать (указан рост в 1200%).

На втором месте остров Мэн (Британские острова). В 2006 году там было 9 частных самолетов, сейчас уже 69 (+667%), третье почетное место занял Казахстан - здесь было 4 частных самолета, сейчас уже 28 (+600%). На пятой позиции расположился Гонконг (20 частных лайнеров в 2006-м и 127 сейчас - +535%).

А теперь самое интересное. В исследовании приводятся подробные данные по количеству супербогатых людей в Азербайджане. Итак, начнем с миллионеров. В 2006 году в Азербайджане насчитывалось 2700 человек, обладающих состоянием свыше 1 миллиона долларов, в 2015-м таковых было 5600, в 2016 – 6 тысяч. Согласно прогнозу, в 2026 году долларовых миллионеров в Азербайджане будет уже 9600 человек.

Далее идут мультимиллионеры с состоянием от 10 миллионов долларов. В 2006 году таковых было 120 человек, в 2015-м – 240, в 2016-м 260 (рост замедлился), а к 2026 году прогнозируется появление в стране 420 человек с состоянием свыше 10 млн долларов.

Теперь об ультрамиллионерах (UHNWIS - состояние свыше 30 млн долларов). В 2006 году их было 50 человек, в 2015-м – 90, 2016-м – 100 и прогноз на 2026-й год – 160 человек.

Затем дошла очередь и до сентамиллионеров. Итак, в 2006 году – 5 человек, 2015-м – 10, 2016-м -11, и наконец, прогноз на 2026-й – 18 человек, чье состояние будет превышать 100 миллионов долларов.

Любопытно, что у Knight Frank нет данных по азербайджанским миллиардерам, чье состояние превышает 1 млрд долларов.

Что касается процентного увеличения богатых людей в Азербайджане, то в 2006-2016 годах число таких людей увеличилось на 122%, в 2015-2016 гг. на 8%, а с 2016 по 2026-й гг. прогнозируется увеличение на 60%.

Еще несколько интересных моментов. В исследовании нет никаких цифр по армянским олигархам.

Армения просто не представлена в этом докладе.

Обращает на себя внимание и то, что казахстанских богатеев примерно столько же, сколько и азербайджанских. Единственное отличие – в этой прикаспийской стране есть миллиардеры, сейчас их трое, а в 2026 году будет пятеро.

Ну, а в России уже сейчас 790 человек, обладающих состоянием свыше 1 миллиарда долларов, утверждает Knight Frank.