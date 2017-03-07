Жириновский обвинил Пушкину за незаконный визит в Азербайджан

Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский во время пленарного заседания обрушился с критикой на свою коллегу Оксану Пушкину. При этом политик обвинил депутата в незаконном визите в Азербайджан, пишут российские СМИ.

Лидеру партии не понравилось, что телеведущая подвергла оценке его выступление. Кроме того, телеведущая «уколола» Жириновского тем фактом, что его сын, Игорь Лебедев, также является депутатом Госдумы.

Жириновский заявил, что после наступления совершеннолетия дети «никакого отношения не имеют к родителям», становясь самостоятельными личностями.

Политик напомнил коллеге, что она находится не на телевидении, а среди людей, облеченных государственной властью, а значит, должна корректировать свое поведение. Жириновский попросил замспикера Госдумы Петра Толстого объяснить коллеге правила поведения в парламенте. Он подчеркнул, что обычный депутат не имеет права критиковать лидера фракции, например, члены ЛДПР не позволяют себе давать оценку выступления Зюганова, и так далее.

На этом Жириновский не успокоился. Он заявил, что своими поездками в Азербайджан и Северодвинск Оксана Пушкина нарушила статус депутата, так как ей надлежит работать только в том округе, который ее выбрал. Лидер ЛДПР предложил ей совершать подобные поездки только за свой счет в нерабочее время.

Напомним, Оксана Пушкина 24 февраля посетила Баку. В ходе визита она приняла участие в конференции, посвященной 25-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Россией.