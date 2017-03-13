 

В Баку из запчастей начали собирать новые автомобили видео

 

В последнее время отдельные лица ввозят в Азербайджан из различных стран автозапчасти, а после прохождения таможенной границы собирают из них автомобили и выставляют на продажу, избегая таким образом выплаты таможенных налогов и пошлин.

Проведенное сотрудниками Бакинского главного управления таможни расследование выявило несколько подобных фактов. 

Так, с октября 2016 года гражданином Азербайджана Низами Гарибовым в страну были ввезены из Германии передние части двух автомобилей Mercedes. В то же время в декабре прошлого года Эльдару Керимову и в январе этого года Назиру Баламедову из Болгарии поступили задние части автомобилей той же марки. Кроме этого, в январе 2017 года Гусейну Акперову поступили задние части автомобиля марки Mercedes, пишет 1news.az.

В сообщении отмечается, что аналогичные действия совершаются и со стороны юридических лиц. Так, в ноябре 2016 года на адрес ООО Vitol-L Group из Объединенных Арабских Эмиратов поступили задние и передние запчасти автомобиля Mercedes, а в декабре того же года из той же страны на адрес ООО Truzz - задние части автомобиля указанной марки. Также из ОАЭ задние части Mercedes были доставлены на адрес ООО Hikan Trade Company.

Все указанные факты выявлены сотрудниками Бакинского главного управления таможни во время таможенного контроля и квалифицированы как нарушение таможенных правил, в связи с чем перечисленные части автомобилей конфискованы для проведения дальнейших разбирательств.

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В Баку из запчастей начали собирать новые автомобили
В Баку из запчастей начали собирать новые автомобили видео
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