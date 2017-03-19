В Тбилиси паника: «В Абхазию проследовал секретный эшелон»

Об этом поспешило проинформировать Грузию Международное волонтерское разведывательное сообщество InformNapalm. Вот эти несколько строк из публикации сайта упомянутой, якобы, общественной организации, поставившие на ноги едва ли не всю Грузию:

«Из достоверных источников в Абхазии получена информация, что 10 марта 2017 года со стороны России в самопровозглашенную республику проследовал секретный железнодорожный состав - порядка трех десятков вагонов, груженых большими колёсными машинами и крупногабаритными металлоконструкциями».

Это довольно запоздалое сообщение послужило достаточным основанием для МИД Грузии, чтобы окончательно запугать население очередным "фактом усиления милитаризации Абхазии российскими войсками", которое осуществляется исключительно быстрыми темпами.

Его глава Михаил Джанелидзе оперативно сообщил на брифинге, что "действия Кремля могут быть связаны с появлением сил НАТО на восточном побережье Черного моря и возможным использованием ими порта в Поти.

Если в Очамчирском районе будет размещен комплекс С-300, радиус их действия покроет всю Западную Грузию и часть северных регионов Турции. В Абхазии уже развёрнут зенитно-ракетный полк С-300 в составе двух дивизионов по 8 единиц ПУ в каждом”.

Как тут быть, а главное - кому верить?

Haqqin.az обратился за комментариями к грузинскому военному эксперту, бригадному генералу Амирану Салуквадзе. Первым делом генерал подчеркнул, что не связывает ввоз военной техники на территорию Абхазии с политической ситуацией в регионе. По его сведениям, «российская армия выполняет намеченный долгосрочный план по обновлению вооружения и техники. Этот процесс должен завершиться к 2020 году.

В начале перевооружения приоритетным были признаны Южный военный округ и западное направление. Поэтому ни С-300, ни новые модификации «Буков», ни «Панцири», ни «Искандеры», ни новая авиационная техника не являются открытием. Загляните на сайт Министерства обороны России, на котором давно открыто говорится об этом".

По поводу быстроты темпов милитаризации Абхазии, которой педалируют в Тбилиси, в том числе и официальные лица, генерал А. Салуквадзе был краток: “В таком темпе сегодня не может обновляться ни одна армия в мире”.