Минюст о состоянии здоровья блогера Лапшина

Состояние здоровья Александра Лапшина, как и других арестованных, с момента прибытия в СИЗО находится под контролем врачей. В результате многочисленных осмотров Александра Лапшина со стороны врачей, в состоянии его здоровья не было выявлено патологий. Об этом говорится в заявлении Главного медицинского управления Минюста в ответ на информацию haqqin.az о состоянии здоровья блогера.

Напомним, что накануне жена блогера Александра Лапшина Екатерина сообщила об ухудшении здоровья своего мужа, находящегося под арестом в бакинском СИЗО.

«Для проверки факта его болезни 22 марта он был вновь осмотрен терапевтом и ЛОР-врачом, в результате чего никаких патологий, требующих лечения, выявлено не было», - говорится в заявлении.

В Главном медицинском управлении Минюста отметили, что состояние здоровья Лапшина в настоящее время оценивается как удовлетворительное.

«Что касается субъективной обеспокоенности членов семьи арестованного об ухудшении его здоровья, то это связано с определённым сроком, который должен пройти для адаптации к лишению свободы», - говорится в заявлении.