 

Американский блогер рассказал как отдохнуть в Баку на 10 долларов видео

Автор: Отдел информации 

Блогер из американского штата Аризона Дрю Бински на днях посетил Азербайджан. Азербайджан стал сотой страной, которую посетил Д.Бински, поставивший перед собой цель побывать во всех странах мира до своего тридцатилетия.

Одной из фишек тревел-блога американского путешественника является видеоотчет о стране, в котором Д.Бински рассказывает, как можно отдохнуть в той или иной стране на сумму, равную 10 долларам.

Д.Бински в своем видео, посвященном Баку, отмечает, что счастлив посетить Азербайджан, который называет уникальной страной, подчеркивая, что рад каждой минуте, проведенной здесь.

Путешественник рассказал и показал, как можно отдохнуть в Баку на 10 долларов, которые потратил на чай, донер, кальян и такси.

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Американский блогер рассказал как отдохнуть в Баку на 10 долларов
Американский блогер рассказал как отдохнуть в Баку на 10 долларов видео
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Американский блогер рассказал как отдохнуть в Баку на 10 долларов видео
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