В России вспоминают героя, убитого армянами в Кубатлы

27 марта - День войск национальной гвардии России. В этот день военнослужащие Росгвардии не только принимают поздравления и награды, но и вспоминают тех, кто отдал жизнь, выполняя свой воинский долг. Одним из тех, кто погиб при выполнении своего воинского долга, стал лейтенант Олег Бабак, который был убит армянскими боевиками 7 апреля 1991 года в селе Юхары Джибикли Кубатлинского района Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание «Городской вестник». На тот момент заместителю командира роты Олегу Бабаку было 24 года.

В тот день к военнослужащим внутренних войск, которые под командованием лейтенанта Бабака выполняли службу по охране и обороне поселка Юхары Джибикли, обратились местные жители с просьбой помочь вывезти тело убитого армянскими боевиками односельчанина. Солдаты и их командир выехали на место происшествия.

В это время неподалеку остановилась машина, из которой вышли гражданские лица и начали обстрел по всей группе. В результате кузов санитарной машины был подбит. Водитель под огнем вывез труп убитого в поселок Юхары Джибикли, а лейтенант Олег Бабак с группой военнослужащих прикрывал отход местных жителей.

Через 20 минут к армянским боевикам подоспело усиление на трех машинах и БТР в количестве 70-80 человек, вооруженных до зубов. Прибывшая группа армянских террористов открыла интенсивный обстрел по военнослужащим из пулеметов, автоматов, винтовок и другого оружия. Несколько человек были тяжело ранены – отходить группе стало очень сложно. Олег принял решение под прикрытием огня старших сержантов Логинова и Бочкова вывезти раненых с поля боя, а самому отходить последним, прикрывая группу.

Армянские боевики стали окружать. В это время вернулась санитарная машина с подмогой. Оказав помощь раненым и отстреливаясь от боевиков, вся группа под командованием Бабака начала отход к заставе.

Во время боя армяне предложили военнослужащим прекратить огонь и уйти, оставив местных жителей им на расправу. Лейтенант отказался…

Он отходил последним, пытаясь отвлечь внимание бандитов от своих солдат и местных жителей. Вышел на дорогу и крикнул боевикам: «Не стреляйте! Я один здесь остался!» Группа отошла без потерь.

Его нашли убитым выстрелом в спину. Под прикрытием огня БТР солдаты вывезли тело своего командира на заставу. Автомат и бронежилет Олега пропали, а последнее письмо осталось при нем.

Указом президента СССР от 17 сентября 1991 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, лейтенанту внутренних войск МВД СССР Бабаку Олегу Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Он стал последним Героем Cоветского Союза.