 

В России вспоминают героя, убитого армянами в Кубатлы

Автор: Отдел информации 

27 марта - День войск национальной гвардии России. В этот день военнослужащие Росгвардии не только принимают поздравления и награды, но и вспоминают тех, кто отдал жизнь, выполняя свой воинский долг. Одним из тех, кто погиб при выполнении своего воинского долга, стал лейтенант Олег Бабак, который был убит армянскими боевиками 7 апреля 1991 года в селе Юхары Джибикли Кубатлинского района Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание «Городской вестник». На тот момент заместителю командира роты Олегу Бабаку было 24 года.

В тот день к военнослужащим внутренних войск, которые под командованием лейтенанта Бабака выполняли службу по охране и обороне поселка Юхары Джибикли, обратились местные жители с просьбой помочь вывезти тело убитого армянскими боевиками односельчанина. Солдаты и их командир выехали на место происшествия.

В это время неподалеку остановилась машина, из которой вышли гражданские лица и начали обстрел по всей группе. В результате кузов санитарной машины был подбит. Водитель под огнем вывез труп убитого в поселок Юхары Джибикли, а лейтенант Олег Бабак с группой военнослужащих прикрывал отход местных жителей.

Через 20 минут к армянским боевикам подоспело усиление на трех машинах и БТР в количестве 70-80 человек, вооруженных до зубов. Прибывшая группа армянских террористов открыла интенсивный обстрел по военнослужащим из пулеметов, автоматов, винтовок и другого оружия. Несколько человек были тяжело ранены – отходить группе стало очень сложно. Олег принял решение под прикрытием огня старших сержантов Логинова и Бочкова вывезти раненых с поля боя, а самому отходить последним, прикрывая группу.

Армянские боевики стали окружать. В это время вернулась санитарная машина с подмогой. Оказав помощь раненым и отстреливаясь от боевиков, вся группа под командованием Бабака начала отход к заставе.

Во время боя армяне предложили военнослужащим прекратить огонь и уйти, оставив местных жителей им на расправу. Лейтенант отказался…

Он отходил последним, пытаясь отвлечь внимание бандитов от своих солдат и местных жителей. Вышел на дорогу и крикнул боевикам: «Не стреляйте! Я один здесь остался!» Группа отошла без потерь.

Его нашли убитым выстрелом в спину. Под прикрытием огня БТР солдаты вывезли тело своего командира на заставу. Автомат и бронежилет Олега пропали, а последнее письмо осталось при нем.

Указом президента СССР от 17 сентября 1991 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, лейтенанту внутренних войск МВД СССР Бабаку Олегу Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Он стал последним Героем Cоветского Союза.

3630 просмотров


Старости
В России вспоминают героя, убитого армянами в Кубатлы
В России вспоминают героя, убитого армянами в Кубатлы
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
29 Март 14° / 6°
30 Март 14° / 8°
31 Март 12° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7201 AZN
1 EUR   =   1.8691 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Поющий на английском языке Билал Алиев взорвал соцсети видео
Глава ФИДЕ Илюмжинов официально отправлен в отставку
В Венесуэле введут новую систему обмена валюты
Азербайджанец задушил любовницу, не простив ей аборт
Вагит Алекперов продает часть бизнеса в России
Навальный против Медведева наш комментарий
В России продукты подешевели на 20 процентов
Премьер Грузии отправился в первый безвизовый европейский тур
Роухани о российских базах в Иране
Депутат Пашинян посмеялся над Саргсяном: «Искандеры», недвигающиеся танки и телевизор «Рекорд»
Интерпол ищет бизнес-партнера сына Эльдара Махмудова
Kapital Bank принял участие в открытии Международного финансового совета
В Грузии арестован подельник Самвела Бабаяна Дело о госперевороте; видео
В России вспоминают героя, убитого армянами в Кубатлы
Ильхам Алиев проводит совещание в Саатлы фото; обновлено 11:28
В российском Внешэкономбанке подтвердили контакты с зятем Трампа
Армяне стреляют из пулеметов и снайперских винтовок
Азербайджану придется резать по живому Наша аналитика
Сопредседатели рассказали Саргсяну о своих переговорах в Баку
Госсовет Италии дал добро на строительство азербайджанской трубы
Нефть дорожает
У Грузии получилось, у Азербайджана пока нет комментарии правозащитников
Эрдоган останется у власти до 2029 года… оппозиция идет в бой со словами Микаила Мушвига
C сегодняшнего дня – 28 марта в Европу без виз ... из Грузии
Зятя Трампа подозревают в связях с Россией