Саргсян летел в Карабах в сопровождении боевых вертолетов

Президента Армении Сержа Саргсяна в последнее время охраняют в усиленном режиме. Саргсян посещает оккупированный Карабах и регионы Армении на вертолете в сопровождении двух военных бортов, сообщает газета "Жоховурд".

Все это неспроста, пишет издание, особенно на фоне громкого дела о преступной группировке, выявленной и нейтрализованной в Норке. Судя по материалам дела, преступники планировали совершить на территории Армении ряд тяжких преступлений. На явочной квартире преступников было обнаружено оружие и боеприпасы, а также карты, свидетельствующие о том, что готовился план по ликвидации самолета.

Кроме того, недавно Служба национальной безопасности (СНБ) задержала бывшего главу карабахских сепаратистов Самвела Бабаяна, который подозревается в причастности к делу о контрабанде ПЗРК "Игла".

В беседе с корреспондентом издания начальник СНБ Грачья Арутюнян сказал, что никакой взаимосвязи между военными вертолетами, сопровождающими борт президента, и арестом Бабаяна нет. Все это стандартные меры.