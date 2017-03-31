Сергей Лавров: «Детали переговоров по Карабаху носят конфиденциальный характер»

«Для нас небезразлично, что происходит в соседнем с нами регионе. Мы заинтересованы в том, чтобы там восстановился мир и спокойствие, открылись границы, вернулись беженцы, возобновились торгово-экономические связи. Именно поэтому решение нагорно-карабахского конфликта — в числе наших безусловных внешнеполитических приоритетов». Об этом в интервью АПА сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД России заявил, что он не согласен с утверждениями о том, что никаких шагов по урегулированию конфликта не сделано.

«Карабахская тема постоянно находится в центре внимания международных посредников, предпринимающих как коллективные, так и самостоятельные усилия, направленные на решение данной проблемы.

Если говорить о России, то, например, в прошлом году по инициативе президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге прошла трехсторонняя встреча президентов, посвященная данному вопросу. Проблематика нагорно-карабахского урегулирования неизменно занимает важное место на встречах президента Путина с руководителями Азербайджана и Армении. В частности, она предметно обсуждалась в ходе недавнего (15 марта) визита Сержа Саргсяна в Москву.

Разумеется, не остаются в стороне руководители внешнеполитических ведомств — содержательный разговор на эту тему состоялся в феврале с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, а в начале марта — с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым», — сказал С.Лавров.

«Следует иметь в виду, что тема нагорно-карабахского урегулирования очень деликатна, поэтому детали переговоров носят конфиденциальный характер. Вместе с тем могу сказать, что многие аспекты уже согласованы. Осталось несколько вопросов. Но они самые сложные. К консенсусу пока прийти не удалось. Тем не менее, работа продолжается», — добавил Лавров.