Протесты в Дагестане грозят подорожанием в Азербайджане

Начавшаяся 27 марта в Дагестане акция дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон», нанесла серьезный удар по объему грузоперевозок между Азербайджаном и Россией.

Источник haqqin.az сообщает, что лишь десять большегрузных автомобилей с азербайджанскими номерами смогли проехать через территорию Дагестана, да и то в сопровождении БТР и автоматчиков Росгвардии.

«Это стало возможным лишь после того, как между Баку и Москвой прошли переговоры на уровне правительств», - заявил источник.

В результате акции дагестанских дальнобойщиков осложнилась доставка сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию, а также российских продуктовых и промышленных товаров в Азербайджан.

В настоящее время в бакинских супермаркетах наблюдается нехватка российских товаров. В оптовых магазинах говорят, что из-за прекращения поставок. На складах запасы этих товаров резко уменьшаются.

Ситуация в Дагестане также мешает доставке европейской продукции через Россию в Азербайджан.

И в самом Дагестане наблюдается нехватка товаров и резкий рост цен на них. Издание «Молодежь Дагестана» пишет, что импорт товаров потребления, как заграничных, так и внутрироссийских, в крупных партиях прекратился. Работники продуктовых баз говорят о том, что на складах почти ничего не осталось, и если акция протеста продлится еще несколько дней, то они не смогут снабжать магазины. Возникшая нехватка товаров уже вызвала подорожание продуктов питания, овощей и фруктов.

Владелец фруктово-овощного склада Магомедхан Гаджиев заявил дагестанскому изданию, что основными поставщиками ввозимых в республику фруктов и овощей являются Азербайджан и Иран. По его словам, пока на складах и базах имеются запасы, однако они постепенно истощаются.

«Сейчас прекратились поставки большими партиями. Когда поставки осуществляются фурами, это обходится намного дешевле, чем поставки мелкими партиями, на «ГАЗелях», как это происходит сейчас. Нельзя сказать, что полностью прекратится импорт, он просто будет осуществляться мелкими партиями, что в итоге обойдется покупателю дороже.

Яблоки, бананы, мандарины, картофель, помидоры – все, что продается на рынках республики, импортируется, как из-за границы, так и из других регионов. Уже сегодня на складах подорожали фрукты и овощи. Будет ли удорожание в дальнейшем – зависит от того, как долго затянется акция дальнобойщиков», - заявил предприниматель.

В свою очередь, дагестанские водители говорят, что не прекратят свою акцию протеста до тех пор, пока власти не выполнят их требований.