Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии

Вскоре после начала военной операции США против Сирии президент США Дональд Трамп выступил с обращением к американской нации, сообщает BBC.

"Сегодня я призываю все цивилизованные страны найти способ покончить с резней и кровопролитием в Сирии", - начал свое обращение американский президент.

"Предотвращение распространения и использования химического оружия представляет жизненно важный интерес для национальной безопасности Соединенных Штатов", - продолжил он.

"Не подлежит сомнению тот факт, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции о химическом оружии, и проигнорировала настоятельные требования Совета Безопасности ООН", - заключил Трамп.