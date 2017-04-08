В Баку под видом благоустройства вырубают деревья

В Насиминском районе Баку на улице Искендерова вырубаются многолетние фруктовые деревья. По указанию Исполнительной власти района экскаваторы выкорчевывают деревья, которые затем вывозят грузовики.

Об этом корреспонденту haqqin.az рассказали местные жители, которые протестуют против вырубки. Жителям объявили, что здесь будет разбит парк, по их же словам, здесь хотят построить очередные новостройки.

«Некоторым деревьям свыше 50 лет. Экскаваторы с корнем их выкорчевывают. Пока я успел сюда подойти, они вырвали с корнем десять гранатовых деревьев. Нам говорят, что мы незаконно захватили здесь землю и посадили эти деревья. Какие мы захватчики? Это общая земля. Говорят, что разобьют здесь парк. Тогда надо просто обнести деревья бордюрами, а не вырывать их с корнем», — говорит местный житель Эльман Ахмедов.

Жители также недовольны тем, что никто не показал им план по разбивке парка. Они говорят, что неоднократно требовали от представителей ИВ района показать им план нового парка, однако чиновники отказываются это делать.

«Исполнительная власть Баку продала этот участок. Участок купила группа бизнесменов, одним из которых является брат бывшего главы района Насиба Махамалиева, Юсиф Махамалиев. Эти люди занимаются строительством новостроек», — говорит другой житель, Фамиль Гезалов.

Представитель жэка, который присутствовал при нашем разговоре, отказался представиться.

«Для чего вам мое имя? Я не собираюсь вам давать какую-либо информацию», — заявил он.

И в Исполнительной власти Насиминского района нам не ответили на запрос. Представитель ИВ Эльвин Багиров сказал, что ничего не знает о работах, которые ведутся на улице Искендерова.

Проводивший мониторинг на данном участке глава сектора Минэкологии Садиг Бараферин сказал, что не обнаружил ни одного факта, который свидетельствовал бы о вырубке деревьев. По его словам, по распоряжению ИВ района ведутся работы по благоустройству территории.

«По жалобе жителей мы осмотрели данную территорию. Ни одного дерева там не вырублено. Просто деревьям подрезали ветви, а некоторые были пересажены на другое место. Жалоба местных жителей безосновательна», — сказал чиновник Минэкологии.

Отметим, что корреспонденты haqqin.az недавно проводили расследование фактов вырубки деревьев на указанной территории. Тогда представитель ИВ района сказал, что жители жалуются напрасно и никто не будет строить здесь новостройку.

«Жители первых этажей сажают деревья, потом обносят их забором, а затем расширяют свои квартиры. Мы же просто сносим незаконные заборы и благоустраиваем территорию», — сказал чиновник, пожелавший остаться неизвестным.