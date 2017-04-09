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Бакинский дачник купил дерево хурмы за 14 тысяч манатов фото

Автор: Ульвия Худиева, фото Самира Гасанова 

С наступлением весны традиционно оживляется торговля саженцами дорогих и редких декоративных деревьев, которые любят сажать на своих загородных дачах азербайджанские богачи. Если раньше за красивое и редкое деревце на своей даче богатые люди готовы были выложить несколько тысяч долларов, то сейчас ситуация иная. Сказался кризис.

Из-за падения курса маната цены на импортные деревья существенно вырос, и поэтому сейчас в основном покупают местные виды деревьев. Об этом haqqin.az сообщили торговцы, долгие годы зарабатывающие на жизнь продажей деревьев и их саженцев.

Эльсевяр Агаев продает деревья в своем магазине, расположенном в поселке Забрат. Здесь можно встретить редкие породы деревьев из Италии, Испании и Турции.

«Самое дорогое дерево из тех, что я продавал – это иранская хурма. Владелец одной из дач купил ее у меня за 14 тысяч манатов. В этом году она уже принесла плоды», - рассказывает торговец, признаваясь, что это последняя крупная продажа за последние два года.

Здесь также можно встретить сосны из Италии за 3500 манатов, камелию за 800 манатов, разные виды пальм. Но покупателей на них все равно нет.

Эльсевяр Агаев признается, что с понижением курса маната завозить декоративные деревья из-за рубежа уже невыгодно. Местные богатые дачники все чаще отдают предпочтение деревьям, выращенным на территории Азербайджана.

 

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Бакинский дачник купил дерево хурмы за 14 тысяч манатов
Бакинский дачник купил дерево хурмы за 14 тысяч манатов фото
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