Ильхам Алиев поручил расследовать ситуацию со сносом мечети в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о создании специальной комиссии для всестороннего расследования ситуации вокруг сноса мечети Гаджи Джавад, расположенной на улице Абдуллы Шаига, 79 в Ясамальском районе Баку, полной объективной оценке технического состояния здания и представлении соответствующих предложений. Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.
«Ситуация, сложившаяся вокруг сноса мечети Гаджи Джавад, вызвала обеспокоенность у президента Азербайджана Ильхама Алиева», — отметил А.Гасанов.
Учитывая реакцию верующих, глава государства дал поручение по приостановлению сноса мечети и созданию специальной комиссии.