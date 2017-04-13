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Ильхам Алиев поручил расследовать ситуацию со сносом мечети в Баку

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о создании специальной комиссии для всестороннего расследования ситуации вокруг сноса мечети Гаджи Джавад, расположенной на улице Абдуллы Шаига, 79 в Ясамальском районе Баку, полной объективной оценке технического состояния здания и представлении соответствующих предложений. Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Ситуация, сложившаяся вокруг сноса мечети Гаджи Джавад, вызвала обеспокоенность у президента Азербайджана Ильхама Алиева»,  отметил А.Гасанов.

Учитывая реакцию верующих, глава государства дал поручение по приостановлению сноса мечети и созданию специальной комиссии.

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Ильхам Алиев поручил расследовать ситуацию со сносом мечети в Баку
Ильхам Алиев поручил расследовать ситуацию со сносом мечети в Баку
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