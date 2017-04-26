В парламенте Чехии признали «геноцид армян»

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии во вторник признала «геноцид армян» в Османской империи 1915 года, сообщает Интерфакс.
Как сообщил в твиттере пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, за решение о признании «геноцида армян» проголосовали 104 депутата.
Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции — Османская империя — совершила в 1915 году «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду «геноцида» в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.