Наргиз Пашаевой вручили золотую медаль

На состоявшемся 28 апреля общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) состоялось вручение «Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики», сообщает АзерТАдж.

По итогам конкурса Золотой медали удостоены ректор Бакинского филиала Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент НАНА профессор Наргиз Пашаева - за исключительные заслуги в создании Научного центра Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете и руководитель Научного центра Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете со стороны Англии профессор Оксфордского и Нью-Йоркского университетов Роберт Хойланд – за особую поддержку изучения на научной основе культурного и исторического наследия Азербайджана в мировом масштабе.

Центр Низами Гянджеви является официально принятым и признанным структурным подразделением Оксфордского университета и обладает полномочиями координатора данного университета по Азербайджану не только в вопросах, связанных с факультетом востоковедения, но и в целом по всем вопросам, связанным с наукой и образованием в других отраслях.