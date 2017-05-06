Араз Азимов о референдуме по Карабаху

«Всенародное голосование на территории Азербайджана может состояться только в соответствии с требованиями азербайджанской Конституции. Когда процесс решения конфликта достигнет уровня, требующего референдума, тогда азербайджанский народ сможет в нем участвовать. Другой план референдума по Нагорному Карабаху я не принимаю - для этого оснований нет», - заявил замглавы МИД Азербайджана Араз Азимов на панельной сессии в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По его словам, процесс определения статуса может пройти лишь в рамках легитимности.

«Всё это может произойти только при участии азербайджанского населения, которое было изгнано из карабахского региона и должно вернуться туда», - сказал специальный представитель президента Азербайджана по Карабаху Араз Азимов.

* * *10:36

«Международные игроки должны более серьезно подходить к вопросам решения конфликтов, стараясь досконально изучить причины их возникновения», - заявил замглавы МИД Азербайджана Араз Азимов на панельной сессии в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«Необходимо наводить мосты с регионами конфликтов, а не создавать впечатление миротворческой деятельности, находясь в Нью-Йорке. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчас занимаются в большей степени продвижением своих собственных интересов, нежели урегулированием конфликта», - сказал А.Азимов на IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

По его словам, Москва, Вашингтон и Париж строят международное сотрудничество, которое подчас вызывает возникновение новых проблем.

«Мы же остаемся заложниками интересов этого треугольника, и конфликт до сих пор остается нерешенным. Совбез ООН принял соответствующие резолюции, требующие вывода оккупационных войск Армении с захваченных азербайджанских территорий. И надо работать в конкретном направлении, указанном этими документами. Важно, чтобы все стороны конфликта уважали принципы и нормы международного права», - сказал замминистра.