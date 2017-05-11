Армянские журналисты вели съемку в Карабахе с автоматом Калашникова?

Армянские СМИ распространили видеокадры автомобиля, который, как утверждается, принадлежит армянскому телеканалу «Шант».
На видео отчетливо видно, что армянские журналисты передвигались на автомобиле «Шевроле Нива», перекрашенном под военный камуфляж.
Помимо этого, в салоне автомобиля виден автомат Калашникова.
Стоит отметить, что, согласно Женевской конвенции, журналистам, работающим в зоне конфликтов, запрещено передвигаться на военной технике, носить с собой оружие и в целом находиться без опознавательных знаков.