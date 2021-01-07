В Азербайджане разрабатывают льготы для желающих вернуться в Карабах

«Для централизованного проведения восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях распоряжением президента создан Координационный штаб». Об этом в интервью журналистам сказал заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

Он отметил, что в этом штабе сформирован центр из представителей различных управлений: «В этом центре созданы 16 рабочих групп. В плане мероприятий, который разработают эти рабочие группы на основании Стратегического плана действий, будет указано, какие привилегии и льготы предоставят вынужденным переселенцам, вернувшимся на эти территории. Будут приняты соответствующие решения, общественность проинформируют о них».

Заместитель председателя отметил, что при возвращении на освобожденные от оккупации территории в первую очередь будет отдано предпочтение выходцам из Карабаха, лицам, имеющим статус беженцев и вынужденных переселенцев: «В дальнейшем, после окончания переселения для постоянного проживания, каждый гражданин страны получит право приобрести землю на этих территориях, точно так же, как имеет право на приобретение собственности в различных городах и районах нашей страны».