Переговоров по Украине в Лондоне не будет: что происходит

Мирные переговоры по Украине на уровне министров, запланированные на среду в Лондоне под руководством главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, отменены. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, пишет The Guardian.

«Встреча министров иностранных дел по мирным переговорам в Украине, намеченная на сегодня, переносится. Консультации на уровне официальных лиц продолжатся, но пройдут без участия прессы», - уточняется в заявлении ведомства.

Ожидалось, что во встрече примут участие министры иностранных дел США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Однако накануне стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не приедет. Вместо него в Лондон должен был прибыть спецпосланник по Украине Кит Келлог.