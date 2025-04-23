Переговоров по Украине в Лондоне не будет: что происходит

Мирные переговоры по Украине на уровне министров, запланированные на среду в Лондоне под руководством главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, отменены. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, пишет The Guardian.
«Встреча министров иностранных дел по мирным переговорам в Украине, намеченная на сегодня, переносится. Консультации на уровне официальных лиц продолжатся, но пройдут без участия прессы», - уточняется в заявлении ведомства.
Ожидалось, что во встрече примут участие министры иностранных дел США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Однако накануне стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не приедет. Вместо него в Лондон должен был прибыть спецпосланник по Украине Кит Келлог.
*** 10:23
Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины после отказа госсекретаря США Марко Рубио ехать в Лондон отложили запланированную на среду встречу по Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По его данным, вместо этого пройдут переговоры между чиновниками пяти стран. Как сообщает телеканал, глава МИД Украины Андрей Сибига все еще должен быть в Лондоне и, предположительно, встретится с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.
The New York Times передает, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского об отказе признать аннексию Россией украинского Крыма. Представитель Госдепа Тэмми Брюс объяснила решение Рубио его плотным графиком.
The Wall Street Journal сообщала, что на переговорах в Париже с европейскими и американскими чиновниками Украине передали подготовленное США предложение о мирном урегулировании. Оно включает признание Крыма российским и отказ от членства в НАТО. Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Россией после вступления в силу режима прекращения огня, однако «Украина юридически не признает оккупацию Крыма».
Газета Financial Times (FT) пишет, что признание Соединенными Штатами Крыма российским может вызвать серьезный дипломатический кризис в Евросоюзе и особенно в НАТО. Это может стать причиной серьезных разногласий в переговорах, так как европейским членам НАТО придется выбирать между «своими принципами и желанием не испортить отношения с президентом США Дональдом Трампом», чтобы не допустить выхода США из альянса, указывает газета.