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Несколько землетрясений подряд в Стамбуле

видео; обновлено 15:01
15:01 3060

Из-за сильных подземных толчков жители Стамбула в панике выбежали на улицы из зданий, заведений общественного питания. В районе Багчилар они собрались в Национальном парке. Работники отелей и других ведомств на Таксиме после землетрясения решили переждать на площади. В стамбульском районе Фатих рухнуло трехэтажное заброшенное здание.

* * * 14:48

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после землетрясений в Стамбуле ситуация находится под контролем, сообщают турецкие СМИ.

Президент Турции призвал граждан не поддаваться панике.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) обратилось к населению через свои аккаунты в социальных сетях: «Не заходите в поврежденные здания после землетрясения. Не оставайтесь рядом с потенциально опасными постройками. Пользуйтесь для связи SMS и интернет-мессенджерами. Следуйте официальным предупреждениям».

Профессор Сулейман Пампал, член Палаты инженеров-геологов Турции, прокомментировал землетрясение в Стамбуле, отметив, что оно было ожидаемым: «Особенно после землетрясения 1999 года, из-за так называемого полусистемного эффекта домино Северо-Анатолийского разлома, напряжение возросло от Восточного Мраморного региона до Центрального и Западного. Ожидание сильного землетрясения в Мраморном море научно подтверждено».

Сейсмолог, профессор Ахмет Эрджан, в эфире HalkTV заявил, что толчки будут продолжаться. По его оценке, их сила может достигать 5,2 балла, но они не представляют опасности для Стамбула.

Согласно заявлению AFAD, в Стамбуле произошло шесть землетрясений: самое слабое — магнитудой 3,9, самое сильное — 6,2. Афтершоки продолжаются.

* * * 14:30

В Мраморном море, недалеко от Стамбула, за короткий промежуток времени произошло сразу несколько землетрясений. Первое — магнитудой 3,9, за ним последовали толчки магнитудой 6,2, а также новые подземные удары магнитудой 4,4, 4,5 и 4,9.

По данным телеканала TRT, сильные толчки ощущались в Стамбуле и других районах западной Турции.

Жители мегаполиса в панике выбежали на улицы.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что подземные толчки также ощущались в соседних провинциях. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

«AFAD и все группы наших соответствующих учреждений начали полевые проверки в связи с землетрясением в Стамбуле», — написал глава МВД Али Ерликая в Х.

Согласно информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 09:49 по всемирному времени (12:49 по турецкому). Эпицентр находился на глубине 12 км, в 40 км к юго-западу от Бююкчекмедже и в 23 км к юго-юго-западу от Силиври (Стамбул).

Толчки ощущались в Стамбуле и других районах западной Турции. 

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