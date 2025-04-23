Несколько землетрясений подряд в Стамбуле

Из-за сильных подземных толчков жители Стамбула в панике выбежали на улицы из зданий, заведений общественного питания. В районе Багчилар они собрались в Национальном парке. Работники отелей и других ведомств на Таксиме после землетрясения решили переждать на площади. В стамбульском районе Фатих рухнуло трехэтажное заброшенное здание.
Землетрясение в Стамбуле попало в прямой эфир местного ТВ pic.twitter.com/VchOuEBjUc— Newsfeed (@Newsfeed883920) April 23, 2025
* * * 14:48
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после землетрясений в Стамбуле ситуация находится под контролем, сообщают турецкие СМИ.
Президент Турции призвал граждан не поддаваться панике.
Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) обратилось к населению через свои аккаунты в социальных сетях: «Не заходите в поврежденные здания после землетрясения. Не оставайтесь рядом с потенциально опасными постройками. Пользуйтесь для связи SMS и интернет-мессенджерами. Следуйте официальным предупреждениям».
Профессор Сулейман Пампал, член Палаты инженеров-геологов Турции, прокомментировал землетрясение в Стамбуле, отметив, что оно было ожидаемым: «Особенно после землетрясения 1999 года, из-за так называемого полусистемного эффекта домино Северо-Анатолийского разлома, напряжение возросло от Восточного Мраморного региона до Центрального и Западного. Ожидание сильного землетрясения в Мраморном море научно подтверждено».
Сейсмолог, профессор Ахмет Эрджан, в эфире HalkTV заявил, что толчки будут продолжаться. По его оценке, их сила может достигать 5,2 балла, но они не представляют опасности для Стамбула.
Согласно заявлению AFAD, в Стамбуле произошло шесть землетрясений: самое слабое — магнитудой 3,9, самое сильное — 6,2. Афтершоки продолжаются.
* * * 14:30
В Мраморном море, недалеко от Стамбула, за короткий промежуток времени произошло сразу несколько землетрясений. Первое — магнитудой 3,9, за ним последовали толчки магнитудой 6,2, а также новые подземные удары магнитудой 4,4, 4,5 и 4,9.
По данным телеканала TRT, сильные толчки ощущались в Стамбуле и других районах западной Турции.
Жители мегаполиса в панике выбежали на улицы.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что подземные толчки также ощущались в соседних провинциях. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
«AFAD и все группы наших соответствующих учреждений начали полевые проверки в связи с землетрясением в Стамбуле», — написал глава МВД Али Ерликая в Х.
Согласно информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 09:49 по всемирному времени (12:49 по турецкому). Эпицентр находился на глубине 12 км, в 40 км к юго-западу от Бююкчекмедже и в 23 км к юго-юго-западу от Силиври (Стамбул).
Толчки ощущались в Стамбуле и других районах западной Турции.
April 23, 2025
April 23, 2025
April 23, 2025