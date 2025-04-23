«Мирный план» на одной странице: Америка ждет от Украины ответа

Согласно изданию, в соответствии с предложением, представленным на прошлой неделе, Вашингтон отменит санкции, введенные против России с 2014 года, а небольшая часть из тех территорий Харьковской области, которые заняты российскими войсками, вернется под контроль Киева. Кроме того, пишет издание, согласно этому предложению Запорожская атомная электростанция будет считаться украинской, но находиться под управлением США, а поставки электричества с нее будут идти как в Украину, так и в Россию.

США ожидают в среду ответа на «мирный план», включающий в себя неофициальное признание Вашингтоном российского контроля практически над всеми территориями, занятыми с начала «специальной военной операции» в Украине в 2022 году, сообщает Axios со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с предложением.

В среду в Лондоне пройдут переговоры по мирному урегулированию в Украине между делегациями Украины, США, Британии и ЕС. Не названный по имени американский чиновник, участвующий в переговорах по Украине, сказал Axios, что в последние сутки украинская сторона дала понять, что намерена обсудить в Лондоне возможность перемирия на 30 дней, а не мирный план Трампа.

Axios по пунктам излагает содержание «мирного плана» Трампа, который, по его данным, уместился на одной странице и который уже описали по рассказам анонимных собеседников Wall Street Journal и другие американские издания. План предполагает, в частности, признание Соединенными Штатами аннексированного Крыма российской территорией де-юре, а остальных захваченных украинских земель — де-факто, а также отмену Соединенными Штатами санкций.

По оценке многих украинских и европейских комментаторов, если описание в прессе корректно, то план содержит слишком много уступок России и слишком мало гарантий для Украины. К тому же признание силового захвата территорий — это «красная линия» не только для Украины, но и для ее европейских союзников и многих других стран.

В то же время в плане, как его описывают, есть и пункты, которые почти наверняка не устроят Россию. Если же обе стороны отвергнут план, то это, как отмечают некоторые комментаторы, может стать для Трампа удобным поводом реализовать последнее из своих обещаний на эту тему и прекратить попытки добиться мира в Украине.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву для нового раунда переговоров с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в Украине, сообщили во вторник российские агентства со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.