ЦБА снизил прогноз по ценам на нефть

Центральный банк Азербайджана снизил прогноз средней стоимости нефти на 2025 год. Об этом сообщил председатель ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, прогноз средней стоимости нефти в 2025 году снижен с 77 долларов до 70 долларов за баррель.

Прогноз инфляции на этот год также снижен до 5,3% с 5,5%.

«В 2026 году ЦБА ожидает, что цены на нефть останутся выше 70 долларов. Июньский прогноз Центрального банка в этом отношении будет более точным. Мы также спрогнозировали, что средняя цена на природный газ в этом году составит 304 доллара», - добавил Талех Кязымов.

Отметим, что ранее ЦБА прогнозировал цену на нефть на уровне 77 долларов, а цену на природный газ — 349 долларов на 2025 год. На сегодня, 23 апреля, цена азербайджанской нефти Azeri Light за 1 баррель составляет 69,99 доллара.