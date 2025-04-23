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ЦБА снизил прогноз по ценам на нефть

12:56 1307

Центральный банк Азербайджана снизил прогноз средней стоимости нефти на 2025 год. Об этом сообщил председатель ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, прогноз средней стоимости нефти в 2025 году снижен с 77 долларов до 70 долларов за баррель.

Прогноз инфляции на этот год также снижен до 5,3% с 5,5%.

«В 2026 году ЦБА ожидает, что цены на нефть останутся выше 70 долларов. Июньский прогноз Центрального банка в этом отношении будет более точным. Мы также спрогнозировали, что средняя цена на природный газ в этом году составит 304 доллара», - добавил Талех Кязымов.

Отметим, что ранее ЦБА прогнозировал цену на нефть на уровне 77 долларов, а цену на природный газ — 349 долларов на 2025 год. На сегодня, 23 апреля, цена азербайджанской нефти Azeri Light за 1 баррель составляет 69,99 доллара.

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