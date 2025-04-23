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В Узбекистане отрицают освобождение Гульнары Каримовой

14:47 304

В Верховном суде Узбекистана опровергли информацию, распространившуюся в соцсетях, об освобождении старшей дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой из мест заключения.

«Эта информация не соответствует действительности», - сообщил журналистам представитель суда.

23 апреля в соцсетях разошлась информация от источников о том, что Каримова вышла из мест лишения свободы.

Каримова в августе 2015 года была осуждена по обвинению в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года по еще одному делу ей было назначено десять лет лишения свободы. Ташкентский городской суд по уголовным делам в марте 2020 года увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях. Она отбывает наказание в женской колонии в Ташкентской области.

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