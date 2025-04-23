Беспилотники атаковали Татарстан: есть раненые

СМИ сообщали, что на территории «Алабуги» расположен завод по производству дронов-камикадзе. Ранее дроны уже атаковали эту территорию.

* * * 14:17

Беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Татарстана, в Елабуге и Нижнекамске, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

Атаку совершили утром 23 апреля. «Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», - приводит пресс-служба слова Минниханова.

Все службы находятся в повышенной готовности. «Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике», - цитирует пресс-служба Минниханова. Как уточнили в ОЭЗ «Алабуга», в результате удара по общежитию ранены два человека.

Также сообщается, что в аэропорту Нижнекамска (Татарстан) «Бегишево» с 12:10 по Москве (13:10 по Баку) ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в телеграм-канале пишет пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Также с 12:45 (13: 45 по Баку) полеты приостановил аэропорт в Казани.