Переговоры Алиева и Си Цзиньпина

В среду, 23 апреля, состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Китайской Народной Республике.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили президента Азербайджана Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Китайская делегация была представлена Ильхаму Алиеву, азербайджанская делегация –Си Цзиньпину. Прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Китайской Народной Республики. Начальник почетного караула отдал рапорт главе азербайджанского государства. Президент Азербайджана обошел строй почетного караула.

После церемонии официальной встречи состоялись переговоры Ильхама Алиева с Си Цзиньпином в расширенном составе.