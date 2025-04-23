В Сумгаите вырубили деревья «под объект»

Как сообщили haqqin.az в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, жалоба, поступившая в 4-е региональное управление экологии и природных ресурсов относительно вырубки деревьев, была расследована на месте.

В поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в городе Сумгаит уничтожены зеленые насаждения, на их месте ведется строительство объекта.

По словам начальника управления Асифа Меджидова, в ходе расследования было установлено, что внутри ограждения, возведенного вокруг строительной площадки нежилого объекта по улице Саттара Бахлулзаде в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева, повреждены деревья, а также не соблюдены требования заключения экологической экспертизы. В отношении ответственного за строительные работы Замига Шихалиева составлен административный протокол по статьям 253.5.1 и 541 Кодекса об административных проступках, и ему как физическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 900 манатов.

Кроме того, установлено, что за пределами забора вырублено 15 деревьев, что нанесло природе ущерб на 7200 манатов. По этому факту также составлен акт. Поскольку сумма ущерба, нанесенного природе, образует состав преступления, собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана для правовой оценки

Деревья вокруг строительной площадки были пересчитаны, зарегистрированы и переданы исполнителю работ на сохранение.