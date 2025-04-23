USD 1.7000
EUR 1.9359
RUB 2.0852
Подписаться на уведомления
Путин предложил остановить бои в Украине?
Новость дня
Путин предложил остановить бои в Украине?

В Сумгаите вырубили деревья «под объект»

Ульвия Худиева
12:40 186

В поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в городе Сумгаит уничтожены зеленые насаждения, на их месте ведется строительство объекта.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, жалоба, поступившая в 4-е региональное управление экологии и природных ресурсов относительно вырубки деревьев, была расследована на месте.

По словам начальника управления Асифа Меджидова, в ходе расследования было установлено, что внутри ограждения, возведенного вокруг строительной площадки нежилого объекта по улице Саттара Бахлулзаде в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева, повреждены деревья, а также не соблюдены требования заключения экологической экспертизы. В отношении ответственного за строительные работы Замига Шихалиева составлен административный протокол по статьям 253.5.1 и 541 Кодекса об административных проступках, и ему как физическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 900 манатов.

Кроме того, установлено, что за пределами забора вырублено 15 деревьев, что нанесло природе ущерб на 7200 манатов. По этому факту также составлен акт. Поскольку сумма ущерба, нанесенного природе, образует состав преступления, собранные материалы  направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана для правовой оценки

Деревья вокруг строительной площадки были пересчитаны, зарегистрированы и переданы исполнителю работ на сохранение.

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Госсовета Китая
Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Госсовета Китая
12:50 18
В Сумгаите вырубили деревья «под объект»
В Сумгаите вырубили деревья «под объект»
12:40 187
Нетаньяху едет в Азербайджан
Нетаньяху едет в Азербайджан Израильские СМИ
12:16 1129
«Мирный план» Америки по Украине: Европа готова признать оккупацию территорий?
«Мирный план» Америки по Украине: Европа готова признать оккупацию территорий? обновлено 12:05
12:05 2715
Сотрудники Русского дома вербовали наемников
Сотрудники Русского дома вербовали наемников обновлено 11:47
11:47 5168
Совместное заявление Алиева и Си Цзиньпина
Совместное заявление Алиева и Си Цзиньпина
11:11 1939
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве фото; обновлено 11:35
11:35 4752
Выступят ли армянские спортсмены в Ханкенди?
Выступят ли армянские спортсмены в Ханкенди? обновлено
11:08 1836
США закрывают глаза на военные преступления России
США закрывают глаза на военные преступления России
11:23 908
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста горячая тема; все еще актуально
01:21 5338
Рабочая партия Курдистана объявит о самороспуске
Рабочая партия Курдистана объявит о самороспуске
11:04 1235

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Госсовета Китая
Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Госсовета Китая
12:50 18
В Сумгаите вырубили деревья «под объект»
В Сумгаите вырубили деревья «под объект»
12:40 187
Нетаньяху едет в Азербайджан
Нетаньяху едет в Азербайджан Израильские СМИ
12:16 1129
«Мирный план» Америки по Украине: Европа готова признать оккупацию территорий?
«Мирный план» Америки по Украине: Европа готова признать оккупацию территорий? обновлено 12:05
12:05 2715
Сотрудники Русского дома вербовали наемников
Сотрудники Русского дома вербовали наемников обновлено 11:47
11:47 5168
Совместное заявление Алиева и Си Цзиньпина
Совместное заявление Алиева и Си Цзиньпина
11:11 1939
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве фото; обновлено 11:35
11:35 4752
Выступят ли армянские спортсмены в Ханкенди?
Выступят ли армянские спортсмены в Ханкенди? обновлено
11:08 1836
США закрывают глаза на военные преступления России
США закрывают глаза на военные преступления России
11:23 908
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста горячая тема; все еще актуально
01:21 5338
Рабочая партия Курдистана объявит о самороспуске
Рабочая партия Курдистана объявит о самороспуске
11:04 1235
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться