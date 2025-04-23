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Решение Центробанка Азербайджана по учетной ставке

10:08 217

Центральный банк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 7,25%. Решение было принято на заседании правления Центробанка. 

Нижний предел процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, верхний - на уровне 8,25%.

Решение Центробанка Азербайджана по учетной ставке
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Решение Центробанка Азербайджана по учетной ставке
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02:03 2723
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Бакинский порт может оказаться в километре от моря необратимая трагедия
22 апреля 2025, 21:36 8122
Империя, которая не может произвести один станок
Империя, которая не может произвести один станок сами пишут
03:04 5455
Крупная стройкомпания, трижды сменившая название, тайно вырубила в Баку деревья
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