Решение Центробанка Азербайджана по учетной ставке

Центральный банк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 7,25%. Решение было принято на заседании правления Центробанка.
Нижний предел процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, верхний - на уровне 8,25%.
Центральный банк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 7,25%. Решение было принято на заседании правления Центробанка.
Нижний предел процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, верхний - на уровне 8,25%.
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