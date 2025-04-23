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Путин предложил остановить бои в Украине?
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Путин предложил остановить бои в Украине?

В Кремле рассказали, почему сорвалась встреча по Украине

14:11 1111

Встреча в Лондоне по Украине не состоялась, потому что сторонам не удалось сблизить позиции по некоторым вопросам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия по-прежнему выступает против присутствия европейских миротворцев в Украине. «Да, Россия по-прежнему выступает против европейских миротворцев в Украине, фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины. Это, собственно, то, что было первопричиной для начала, одной из первопричин для начала специальной военной операции», - сказал Песков.

Он также добавил, что наброски вариантов урегулирования по Украине не могут выноситься на публику и должны обсуждаться в режиме тишины. «Очень много появляется разных вбросов в СМИ. Вы понимаете, что любые наброски разных вариантов урегулирования не могут быть публичными. Как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность», - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин готов к контактам с Европой и Украиной по мирным переговорам между Россией и Украиной. «Контактов с европейцами у нас нет, контактов с украинцами - тоже. Хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования. Вот статус-кво на сегодняшний день», - отметил он. При этом он добавил, что Россия продолжает контактировать с американской стороной.

«США продолжают свои посреднические усилия по Украине и, безусловно, мы приветствуем эти усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю, но, безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать, где нужно сближать позиции», - указал Песков. Он также отметил, что Кремль проинформирует о новом визите в РФ спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по факту, когда он состоится.

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