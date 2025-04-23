AzerGold провело мероприятия, посвященные Международному дню Земли

В акции приняли участие первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, председатель совета директоров ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, а также руководящий состав, сотрудники и волонтеры обеих структур. В ходе мероприятия были посажены эльдарские сосны и оливковые деревья, подходящие для почвенно-климатических условий Апшеронского полуострова.

В рамках недели Международного Дня Земли 21 апреля в поселке Мушвигабад при совместной организации Министерства экологии и природных ресурсов и закрытого акционерного общества AzerGold была проведена акция по посадке деревьев.

По инициативе ЗАО AzerGold были организованы экологические и просветительские мероприятия, приуроченные к 22 апреля – Международному дню Земли.

22 апреля для руководства и сотрудников компании AzerGold была организована экскурсия в туристический комплекс «Грязевые вулканы», расположенный в селе Гобустан Апшеронского района.

В рамках экскурсии была предоставлена информация о грязевых вулканах в этом районе, а также сотрудники акционерного общества внимательно осмотрели грязевой вулкан «Кылынч».

Выставочные залы комплекса, богатые экспонатами, демонстрирующими эволюционный процесс нашей планеты, предоставляют полезную информацию об истории животного мира. На выставке «Минералы» были представлены редкие драгоценные камни, кристаллы и геологические образцы из разных регионов нашей страны, а также горные породы, состоящие из смесей различных минералов.

Следует отметить, что Международный день Земли впервые отметили в США 22 апреля 1970 года. Тогда около 20 миллионов человек выразили свою позицию, организовав различные мероприятия по повышению осведомленности об охране окружающей среды. В 2009 году в соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, 22 апреля каждого года во всем мире отмечается «Международный день Земли».