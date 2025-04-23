USD 1.7000
EUR 1.9359
RUB 2.0852
Подписаться на уведомления
Путин предложил остановить бои в Украине?
Новость дня
Путин предложил остановить бои в Украине?

AzerGold провело мероприятия, посвященные Международному дню Земли

фото
12:20 192

По инициативе ЗАО AzerGold были организованы экологические и просветительские мероприятия, приуроченные к 22 апреля – Международному дню Земли.

В рамках недели Международного Дня Земли 21 апреля в поселке Мушвигабад при совместной организации Министерства экологии и природных ресурсов и закрытого акционерного общества AzerGold была проведена акция по посадке деревьев.

В акции приняли участие первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, председатель совета директоров ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, а также руководящий состав, сотрудники и волонтеры обеих структур. В ходе мероприятия были посажены эльдарские сосны и оливковые деревья, подходящие для почвенно-климатических условий Апшеронского полуострова.

22 апреля для руководства и сотрудников компании AzerGold была организована экскурсия в туристический комплекс «Грязевые вулканы», расположенный в селе Гобустан Апшеронского района.

В рамках экскурсии была предоставлена информация о грязевых вулканах в этом районе, а также сотрудники акционерного общества внимательно осмотрели грязевой вулкан «Кылынч».

Выставочные залы комплекса, богатые экспонатами, демонстрирующими эволюционный процесс нашей планеты, предоставляют полезную информацию об истории животного мира. На выставке «Минералы» были представлены редкие драгоценные камни, кристаллы и геологические образцы из разных регионов нашей страны, а также горные породы, состоящие из смесей различных минералов.

Следует отметить, что Международный день Земли впервые отметили в США 22 апреля 1970 года. Тогда около 20 миллионов человек выразили свою позицию, организовав различные мероприятия по повышению осведомленности об охране окружающей среды. В 2009 году в соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, 22 апреля каждого года во всем мире отмечается «Международный день Земли».

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Госсовета Китая
Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Госсовета Китая
12:50 14
В Сумгаите вырубили деревья «под объект»
В Сумгаите вырубили деревья «под объект»
12:40 186
Нетаньяху едет в Азербайджан
Нетаньяху едет в Азербайджан Израильские СМИ
12:16 1126
«Мирный план» Америки по Украине: Европа готова признать оккупацию территорий?
«Мирный план» Америки по Украине: Европа готова признать оккупацию территорий? обновлено 12:05
12:05 2714
Сотрудники Русского дома вербовали наемников
Сотрудники Русского дома вербовали наемников обновлено 11:47
11:47 5165
Совместное заявление Алиева и Си Цзиньпина
Совместное заявление Алиева и Си Цзиньпина
11:11 1937
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве фото; обновлено 11:35
11:35 4751
Выступят ли армянские спортсмены в Ханкенди?
Выступят ли армянские спортсмены в Ханкенди? обновлено
11:08 1835
США закрывают глаза на военные преступления России
США закрывают глаза на военные преступления России
11:23 907
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста горячая тема; все еще актуально
01:21 5338
Рабочая партия Курдистана объявит о самороспуске
Рабочая партия Курдистана объявит о самороспуске
11:04 1234

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Госсовета Китая
Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Госсовета Китая
12:50 14
В Сумгаите вырубили деревья «под объект»
В Сумгаите вырубили деревья «под объект»
12:40 186
Нетаньяху едет в Азербайджан
Нетаньяху едет в Азербайджан Израильские СМИ
12:16 1126
«Мирный план» Америки по Украине: Европа готова признать оккупацию территорий?
«Мирный план» Америки по Украине: Европа готова признать оккупацию территорий? обновлено 12:05
12:05 2714
Сотрудники Русского дома вербовали наемников
Сотрудники Русского дома вербовали наемников обновлено 11:47
11:47 5165
Совместное заявление Алиева и Си Цзиньпина
Совместное заявление Алиева и Си Цзиньпина
11:11 1937
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Алиев и Си подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве фото; обновлено 11:35
11:35 4751
Выступят ли армянские спортсмены в Ханкенди?
Выступят ли армянские спортсмены в Ханкенди? обновлено
11:08 1835
США закрывают глаза на военные преступления России
США закрывают глаза на военные преступления России
11:23 907
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста
ЦРУ, османская принцесса и таинственное убийство журналиста горячая тема; все еще актуально
01:21 5338
Рабочая партия Курдистана объявит о самороспуске
Рабочая партия Курдистана объявит о самороспуске
11:04 1234
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться