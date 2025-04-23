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Нетаньяху едет в Азербайджан

Израильские СМИ
12:16 1121

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время отправится с официальным визитом в Азербайджан, сообщает издание Israel Hayom. Точная дата поездки пока не определена, отмечает издание.

«Визит следует за «техническими переговорами», проведенными две недели назад в Баку между высокопоставленными делегациями Израиля и Турции, направленными на предотвращение военного противостояния между двумя странами на территории Сирии.

Помимо турецко-сирийского вопроса, Нетаньяху и Алиев, как ожидается, обсудят полный спектр двусторонних и региональных отношений», - пишет Israel Hayom.

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