Нетаньяху едет в Азербайджан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время отправится с официальным визитом в Азербайджан, сообщает издание Israel Hayom. Точная дата поездки пока не определена, отмечает издание.

«Визит следует за «техническими переговорами», проведенными две недели назад в Баку между высокопоставленными делегациями Израиля и Турции, направленными на предотвращение военного противостояния между двумя странами на территории Сирии.

Помимо турецко-сирийского вопроса, Нетаньяху и Алиев, как ожидается, обсудят полный спектр двусторонних и региональных отношений», - пишет Israel Hayom.