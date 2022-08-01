Евгений Бай, автор haqqin.az 21:50

Весь мир следил в последние несколько дней за тем, куда направится самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на борту. В минувшие сутки он приземлялся на Гавайях, но Пелоси, сообщив о своем дальнейшем маршруте, не упомянула Тайвань. Между тем всех интересовала именно эта часть поездки. Китай считает Тайвань частью своей территории, и поездка на остров третьего в политической иерархии Америки лица была воспринята Пекином как огромная провокация с непредсказуемыми последствиями.

Предупреждений о том, что США пересекают красную черту, от официальных китайских лиц в последние дни было более чем достаточно. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь даже предупредил Вашингтон об ответных мерах военного характера в случае, если Пелоси посетит Тайвань. «Китайская сторона в очередной раз предупреждает американскую сторону, что КНР находится в состоянии повышенной готовности, армия Китая никоим образом не останется безучастным наблюдателем и обязательно примет решительные и действенные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности», — сказал он. Как уже сообщал haqqin.az, Китай закрыл для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива, а истребители ВВС Тайваня эскортировали военный самолет с Нэнси Пелоси на борту. США одновременно заблаговременно подтянули свою авианосную ударную группу к юго-востоку от Тайваня. Однако, как считают вашингтонские эксперты, ни США, ни Китай не заинтересованы в том, чтобы поездка спикера Пелоси вылилась в полномасштабный конфликт между двумя супердержавами.

Да, у Вашингтона были серьезные опасения эскалации конфликта, когда отношения между двумя странами находятся на весьма низком уровне. Но команда президента Байдена сделала все, чтобы показать: никто в Белом доме не оказал на Пелоси никакого давления с тем, чтобы она отменила визит на Тайвань. «Мы как страна не можем быть запуганы риторикой о неких враждебных действиях, - сказал сотрудник Совета национальной безопасности США Джон Кирби. – Нет никаких причин для такой риторики. В конце концов нет ничего необычного в том, что лидеры Конгресса посещают Тайвань». Отметим, что в последний раз столь высокопоставленное лицо США посетило Тайвань 25 лет назад. Им был спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич. В Вашингтоне сразу несколько официальных лиц заявили о том, что политика США по отношению к Тайваню не меняется. Но заметим, что она с самого начала страдала тем, что можно назвать исторической двусмысленностью. То есть США признают пекинскую формулу «Одного Китая», но в то же время говорят о том, что в случае агрессии Китая будут защищать Тайвань. Как утверждает СNN, в Вашингтоне полагают, что у Си Цзиньпина не больше желания начинать прямой военный конфликт с Америкой, чем у Байдена. Но он — более сильный лидер, чем его предшественники. А сейчас председатель Си тем более не может выглядеть слабым, потому что осенью намерен бороться за переизбрание на третий срок. А его довольно жестко критикуют в стране за небесспорную политику по борьбе с пандемией коронавируса и тотальные локдауны повсюду, что привело к замедлению роста китайской экономики.

В случае же войны с США Китай ждет катастрофа, ибо 80 процентов своего экспорта он направляет за океан и в страны Западной Европы. Но это будет серьезным ударом и по экономике США, в которой инфляция достигла самого высокого уровня за последние 40 лет, а экономика просела до такой степени, что в стране открыто говорят о начавшейся рецессии. Таким образом, обе страны не готовы воевать, но одновременно не могут и спустить эту конфликтную ситуацию на тормозах. По мере своего укрепления китайская армия стала более националистической и более дерзкой. Об этом говорят участившиеся полеты китайских самолетов в зоне ответственности Тайваня. После приезда Пелоси на остров на китайских пляжах, обращенных в сторону Тайваня, появились танки и бронетранспортеры. В этих условиях достаточно одной искры, чтобы вспыхнул огонь, независимо от желания политиков. Но отменить свой визит не могла и Пелоси. Она известна многолетней критикой политики Пекина в сфере прав человека. Спасовать перед китайскими угрозами было для нее невозможно ни по стратегическим, ни по чисто внутренним американским соображениям. В ноябре страну ждут промежуточные выборы в Конгресс, и поездка спикера на Тайвань должна принести политические очки демократам. Кстати, большинство республиканцев этот визит Пелоси поддержало. Наконец, для Нэнси Пелоси это еще и лебединая песня. Ей 82 года и, судя по всему, она после выборов оставит свою многолетнюю политическую карьеру в Конгрессе.