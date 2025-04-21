Семейная переписка обернулась скандалом для главы Минобороны США

По информации издания, информация, которой поделился Хегсет, включала расписание полетов самолетов F/A-18, наносивших удар по хуситам. Как отмечает NYT, речь идет фактически о тех же данных, которыми он делился в другом чате, в котором случайно добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.

Министр обороны Пит Хегсет передал детали операции против хуситов в личном Signal-чате, где были его жена, брат и адвокат. Все происходило с его личного телефона.

Чат был создан еще во время его утверждения, но продолжал использоваться и после назначения. В нем состояли более 10 человек. Один из таких чатов уже оказался в центре расследования после случайного раскрытия через советника по нацбезопасности.

Пентагон опроверг появившуюся информацию о том, что министр обороны Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат, где были его родственники.

В заявлении ведомства утверждается, что ничего секретного в этой переписке не было, а единственным источником информации для статьи стали рассказы экс-сотрудников, недовольных увольнением.

На фоне утечек в Пентагоне прошли кадровые перестановки: были уволены Колдуэлл, Сельник, Кэрролл и глава аппарата Джо Каспер. Сам Хегсет подозревал именно своих советников. Уволенные заявили, что не знают, в чем их обвиняют и что проверку на полиграфе никто из них не проходил.

Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот заявил, что Пентагон больше занят внутренними драмами, чем ближневосточной кампанией: «Последний месяц — это полномасштабный крах».

На этом фоне Хегсет избегает публичности и даже не пришел на встречу с министром обороны Франции.