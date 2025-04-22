В Кыргызстане задержали вербовщиков в российскую армию

В Кыргызстане задержали четырех человек по делу о вербовке наемников. Об этом сообщает кыргызская служба Радио Свобода/Азаттык.

Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека в пресс-релизах указала инициалы задержанных фигурантов дела. Кроме того, известно, что уголовное дело возбуждено Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ).

Журналисты узнали, что одна из арестованных – сотрудница Русского дома (представительство Россотрудничества) в городе Ош Наталья Секерина. Ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 416 УК КР («Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств»).

Второй арестованный – сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Ему вменяют часть 3 статьи 43 и часть 1 статьи 416 УК КР («Организация вербовки, финансирования, материального обеспечения, обучения наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств»).

На странице Секериной в Facebook размещены материалы и видеоролики с мероприятий Русского дома в Оше, в которых принимал участие Лапушкин. Муж Натальи Секериной отказался от комментариев. Он сказал, что ответит после консультации с адвокатом, но так и не связался с журналистами.

Кроме Секериной и Лапушкина, по этому делу задержаны еще два человека. Их личности пока неизвестны. Все четверо по решению Первомайского районного суда арестованы до 17 июня.

В Кыргызстане ранее несколько граждан были осуждены по делу о наемничестве за участие в войне России против Украины.