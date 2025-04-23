Алиев в Китае. Начало нового этапа

Двухдневный государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику, безусловно, ознаменует собой начало нового этапа стратегического взаимодействия между двумя странами. В фокусе — подписание масштабного китайско-азербайджанского пакета соглашений в ненефтяном секторе от прямых инвестиций в высокие технологии и возобновляемую энергетику до координации в сфере промышленного производства. С учётом глобального геоэкономического сдвига, визит президент Азербайджана в КНР можно рассматривать, как часть более широкой трансформации международной архитектуры — формирование новой многополярной модели, в которой Китай и страны «мирового большинства», включая Азербайджан, начинают играть всё более весомую роль.

С XIX века ведущие державы контролировали мировую экономику через три ключевых канала: 1) глобальную морскую торговлю (включая страхование и безопасность); 2) валютно-финансовую инфраструктуру (SWIFT, банки, резервные валюты); 3) контроль над ресурсами (от специй до углеводородов и редкоземельных металлов). Становление Китая как индустриального ядра последних двух десятилетий привело к началу масштабной геоэкономической перекалибровки. В этой системе усиливается значение двусторонних форматов и макрорегиональных блоков, разделённых гибкими «фаерволами». Азербайджан позиционируется в этом контексте, как региональный гарант устойчивости — от безопасности Южного Кавказа до участия в институтах глобального Юга. На дипломатическом уровне Азербайджан последовательно поддерживает принципы новой глобальной справедливости, о которой часто говорит И.Алиев. Как подчеркнул азербайджанский президент в интервью агентству «Синьхуа», Азербайджан «всегда защищал интересы глобального Юга». В период председательства в Движении неприсоединения (2019–2023) страна активно продвигала повестку устойчивого развития и климатической справедливости, включая: развитие зелёной энергетики и водородных технологий, сокращение метановых выбросов, цифровую декарбонизацию, создание Фонда климатического финансирования.

Эти инициативы Азербайджан нашли поддержку в Пекине, что было отмечено в личных посланиях председателя КНР Си Цзиньпина. Внешнеторговый оборот между Азербайджаном и КНР в 2024 году вырос на 20,7 процента и достиг 3,74 миллиарда долларов, в результате чего Китай стал четвёртым по значимости торговым партнёром Азербайджана и лидером по импорту (17,69 процента от общего объёма). Заметим, что одним из первых блоков соглашений, подписанных в Пекине, стал пакет из шести соглашений между министерством энергетики Азербайджана и китайскими компаниями. В рамках визита подписан рамочный контракт с китайской корпорацией BYD, являющейся лидером мирового автомобилестроения, по запуску в Сумгаите производства электробусов. Объём инвестиций — 34 миллиона долларов, планируемый выпуск — 500 электроавтобусов в год.