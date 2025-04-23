Алиев в Китае. Начало нового этапа

Двухдневный государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику, безусловно, ознаменует собой начало нового этапа стратегического взаимодействия между двумя странами. В фокусе — подписание масштабного китайско-азербайджанского пакета соглашений в ненефтяном секторе от прямых инвестиций в высокие технологии и возобновляемую энергетику до координации в сфере промышленного производства.
С учётом глобального геоэкономического сдвига, визит президент Азербайджана в КНР можно рассматривать, как часть более широкой трансформации международной архитектуры — формирование новой многополярной модели, в которой Китай и страны «мирового большинства», включая Азербайджан, начинают играть всё более весомую роль.
С XIX века ведущие державы контролировали мировую экономику через три ключевых канала: 1) глобальную морскую торговлю (включая страхование и безопасность); 2) валютно-финансовую инфраструктуру (SWIFT, банки, резервные валюты); 3) контроль над ресурсами (от специй до углеводородов и редкоземельных металлов).
Становление Китая как индустриального ядра последних двух десятилетий привело к началу масштабной геоэкономической перекалибровки. В этой системе усиливается значение двусторонних форматов и макрорегиональных блоков, разделённых гибкими «фаерволами». Азербайджан позиционируется в этом контексте, как региональный гарант устойчивости — от безопасности Южного Кавказа до участия в институтах глобального Юга.
На дипломатическом уровне Азербайджан последовательно поддерживает принципы новой глобальной справедливости, о которой часто говорит И.Алиев.
Как подчеркнул азербайджанский президент в интервью агентству «Синьхуа», Азербайджан «всегда защищал интересы глобального Юга». В период председательства в Движении неприсоединения (2019–2023) страна активно продвигала повестку устойчивого развития и климатической справедливости, включая: развитие зелёной энергетики и водородных технологий, сокращение метановых выбросов, цифровую декарбонизацию, создание Фонда климатического финансирования.
Эти инициативы Азербайджан нашли поддержку в Пекине, что было отмечено в личных посланиях председателя КНР Си Цзиньпина.
Внешнеторговый оборот между Азербайджаном и КНР в 2024 году вырос на 20,7 процента и достиг 3,74 миллиарда долларов, в результате чего Китай стал четвёртым по значимости торговым партнёром Азербайджана и лидером по импорту (17,69 процента от общего объёма).
Заметим, что одним из первых блоков соглашений, подписанных в Пекине, стал пакет из шести соглашений между министерством энергетики Азербайджана и китайскими компаниями.
В рамках визита подписан рамочный контракт с китайской корпорацией BYD, являющейся лидером мирового автомобилестроения, по запуску в Сумгаите производства электробусов. Объём инвестиций — 34 миллиона долларов, планируемый выпуск — 500 электроавтобусов в год.
Параллельно прорабатываются: инвестиции компании PowerChina Group в сектор альтернативной энергетики, создание координационной группы по торговле, образованию, туризму и культуре; укрепление взаимодействия через Гуандунскую торговую палату и «Шёлковый путь».
Одним из ключевых направлений повестки стала модернизация транспортно-логистических узлов. За 2024 год транзит грузов между Китаем и Азербайджаном вырос на 86 процентов и достиг 378 тысяч тонн. В приоритете инвестиции в портовую инфраструктуру, расширение контейнерного флота, увеличение грузооборота по маршруту «Срединного коридора».
Однако Баку ждет от партнёров не только деклараций, но и конкретных механизмов финансирования и гарантии грузопотока. Аналогичная позиция официального Баку проявляется и по другим проектам трансконтинентального транзита (Транскаспийский газопровод, энергокабели через Чёрное море).
Резюмируя, следует подчеркнуть, что визит президента Ильхама Алиева в КНР — это не просто дипломатическая миссия, а знаковое событие в становлении новой макрорегиональной модели мира. В условиях, когда старые форматы глобализма теряют эффективность, страны, подобные Азербайджану, становятся связующими звеньями между растущими центрами силы.
Таким образом, китайская формула «сообщества единой судьбы человечества» получает практическое воплощение во внешнеэкономической стратегии Азербайджанской Республики.