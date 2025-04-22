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Каллас посетит Азербайджан

21:56 1514

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Кая Каллас 25 апреля совершит визит в Азербайджан. Информация об этом размещена на официальном сайте Европейского союза.

Согласно сообщению, в Баку Кая Каллас проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Также запланирована встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, по итогам которой состоится пресс-конференция.

Ожидается, что Каллас в рамках визита в Баку также встретится с молодыми европейскими послами.

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