Каллас посетит Азербайджан

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Кая Каллас 25 апреля совершит визит в Азербайджан. Информация об этом размещена на официальном сайте Европейского союза.
Согласно сообщению, в Баку Кая Каллас проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Также запланирована встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, по итогам которой состоится пресс-конференция.
Ожидается, что Каллас в рамках визита в Баку также встретится с молодыми европейскими послами.