Дома сотен локбатанцев оказались под водой. А чиновники советуют людям не унывать…

16 апреля после нескольких часов проливного дождя в поселке Локбатан в Гарадагском районе Баку вышел из берегов канал, который местные жители называют озером, и затопил несколько жилых кварталов. Сотни домов в первом жилом массиве до сих пор остаются под водой. Кроме того, в результате переполнения канализационных колодцев, вырытых во дворах и на улицах, дождевые потоки смешались со сточными водами. По словам очевидцев, после резкого подъема уровня воды в канале, дома были залиты в течение несколько минут. Напор был настолько стремительным, что многие даже не успели собрать вещи. Дети и пожилые были эвакуированы в безопасные места с помощью трактора одного из местных жителе, а те, кто не успел выбраться вовремя, провели ночь на крышах своих домов под дождем.

Один из жильцов, забравшись на забор, показал нам свой дом, в который не может попасть уже пятый день, поскольку уровень воды по-прежнему превышает один метр. «Если бы не сосед, я бы, возможно, не спас двух своих маленьких детей, - рассказал он. – Самое обидное, что всего несколько дней назад купил в кредит холодильник, который теперь, как и вся остальная техника, наверняка вышел из строя. Теперь придется выплачивать его полтора года. Дом пострадал настолько, что на его восстановление потребуются месяцы. Пока моя семья временно переехала к соседу из верхнего квартала — средств на съемное жилье у меня нет». У другого жителя, дом которого расположен рядом с каналом, обрушились забор и вспомогательная постройка, погибли куры и другая домашняя птица. Показывая нам свой участок, он открыл ворота дома и деревянной палкой измерил глубину затопления — было около восьмидесяти сантиметров.

Подросток в резиновых сапогах, пробираясь по камням и доскам, пытается попасть к себе в дом, но оступается и падает в зловонную воду. Поделился, что вся его семья временно живет у родственников в двух кварталах отсюда и не успела забрать из дома даже сменную одежду. Несколько детей, пробираясь по воде на велосипедах, доставляют продукты тем, кто все еще остается в затопленных домах. Жители предупреждают нас, что углубляться в поселок дальше опасно, поскольку уровень воды там еще выше. Возвращаемся обратно, и наш фотограф забирается на забор, чтобы сделать обзорные снимки. Один из местных жителей, не скрывая возмущения, рассказал, что жители Локбатана уже несколько дней голыми руками пытаются вычистить трубы от забившегося в них мусора.

По словам жителей, их обращения в Исполнительную власть Гарадагского района остались без ответа — людям посоветовали либо собрать деньги и нанять технику, либо набраться терпения и подождать теплой погоды, когда вода сойдет сама по себе. «Спустя годы районные чиновники вдруг вспомнили, что рядом с каналом, оказывается, запрещено строительство домов, - возмущается один из жителей. – Но ведь мы купили их у перекупщиков 20-25 пять лет назад! Почему же им тогда не помешали их построить? Ведь у нас самовольно никто даже камень на камень положить не может!..» Он добавляет, что за все эти годы ни один из чиновников не понес наказания за продажу участков под строительство возле канала. Мало того, перекупщики по-прежнему активно торгуют землей и свободных участков в поселке уже не осталось. Следует добавить, что в Локбатане построены не только одно- и двухэтажные дома, но и настоящие виллы. Один из старожилов, Джейхун Мамедов, рассказал, что, хотя за последние 15-20 лет в поселке были построены десятки тысяч частных домов, централизованной канализации в поселке как не было, так и нет. «Я живу в Локбатане уже двадцать лет, но с таким разливом озера сталкиваюсь впервые, - признался Мамедов. – Раньше после дождей появлялись лужи, но подтоплений никогда не было. Видимо, канал не справляется, трубы переполнились». Жители жалуются, что на затоплении поселка пытаются нажиться не только ответственные структуры, но и предприимчивые дельцы. Резко выросла стоимость съемного жилья, а цена на резиновые сапоги, которые еще совсем недавно стоили 7-8 манатов, подскочила до 13-15 манатов.