Посла Китая вызвали в МИД Украины

Посол Китая в Украине Ма Шэнкунь был вызван в МИД страны из-за обвинений в участии китайских граждан в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщило украинское внешнеполитическое ведомство в Facebook.

В Киеве заявили, что передали китайской стороне доказательства сотрудничества граждан КНР с российскими военными. Украина выразила серьезную обеспокоенность возможным взаимодействием Пекина и Москвы в оборонной сфере. Подробности предоставленных материалов не раскрываются.

«Китайская сторона получила подтверждающие данные. Мы ожидаем конструктивной реакции», — отметили в МИД Украины.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина располагает данными о поставках китайского оружия России, включая порох и артиллерийские системы.