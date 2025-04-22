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США завтра предложат миру признать Крым российским

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США на встрече в Лондоне в среду, 23 апреля, предложат Украине и странам Европы признать Крым в качестве российской территории и заморозить нынешнюю линию фронта в рамках мирного соглашения, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Объем давления на Киев «поразителен», оценил собеседник издания среди западных чиновников.

Союзники Украины как утверждает газета, хотят получить гарантии безопасности и программы восстановления для нее в обмен на любые территориальные уступки.

Свои предложения США представили Украине в Париже 17 апреля, напоминает издание. Американская инициатива включает официальное признание Вашингтоном Крыма как российской территории, а также снятие санкций с Москвы в рамках будущего мирного соглашения, рассказали WP три источника, знакомые с этим вопросом.

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